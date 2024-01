Απάτη στις αγορές online: Περιπέτειες με τις παραδόσεις

Νέο Δελχί: Ένας άνδρας που αγόρασε ένα laptop αξίας 1,13 λάκι (ρουπίες) από το Flipkart κατά τη διάρκεια της προσφοράς της Ημέρας της Δημοκρατίας, ισχυρίζεται ότι έλαβε ένα “παλιό αχρησιμοποίητο laptop”. Ο Σούρο Μουκερζί έχει κοινοποιήσει ένα βίντεο στο X, στο οποίο ο παράδοχος μπορεί να δει την αποσυσκευασία του laptop. “Παρήγγειλα ένα ολοκαίνουριο Asus Laptop από το Flipkart κατά τη διάρκεια της προσφοράς της Ημέρας της Δημοκρατίας και έλαβα ένα παλιό απορριμματοθήκης laptop. Μην εμπιστεύεστε προϊόντα που παραγγέλνετε από online πλατφόρμες. @flipkartsupport @Flipkart #flipkartscam”, έγραψε ο Μουκερζί κατά τη δημοσίευση του βίντεο.

Ο Μουκερζί είχε παραγγείλει ένα μαύρο laptop, αλλά όταν το αποσυσκευάστηκε, αποδείχθηκε ασημένιο. “Είχα παραγγείλει ένα μαύρο laptop”, δήλωσε στο βίντεο. Ακόμη, μπορεί να ακουστεί και ο παράδοχος να λέει στο βίντεο, “Αυτό μοιάζει σαν ένα χρησιμοποιημένο”.

Αντιδρώντας στη δημοσίευσή του στο X, το Flipkart αναφέρει, “Δεν θα θέλαμε ποτέ να λάβετε κάτι πέρα από αυτό που παραγγείλατε και είμαστε εξαιρετικά συγνενευμένοι για αυτήν την περίπτωση. Μπορείτε να υπολογίζετε σε εμάς για να λύσουμε αυτό το θέμα. Παρακαλούμε βοηθήστε μας με τα στοιχεία της παραγγελίας σας, ώστε να μπορέσουμε να το εξετάσουμε και να σας βοηθήσουμε περαιτέρω. Αναμένουμε την απάντησή σας”. “Παρακαλούμε να μην μοιράζεστε τα συγκεκριμένα στοιχεία της παραγγελίας ή τα προσωπικά σας στοιχεία σε αυτήν την κοινωνική πλατφόρμα, καθώς είναι ορατά σε όλους. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω προσωπικού μηνύματος για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των στοιχείων σας”, προσθέτει.

Περίπου πέρυσι, ένας άνδρας που περίμενε ανυπόμονα την προσφορά Big Billion Days του Flipkart για να αγοράσει μια τηλεόραση Sony ώστε να μπορέσει να παρακολουθήσει και να απολαύσει τον Παγκόσμιο Κύπελλο ΟΔΙ των Ανδρών από το International Cricket Council εκλήθη έκπληκτος όταν ανοίξει το κουτί και διαπιστώσει ότι η τηλεόραση είναι φτηνή και ανήκει σε μια άλλη μάρκα. “Είχα αγοράσει μια τηλεόραση Sony από το @Flipkart στις 7 Οκτωβρίου, παραδόθηκε στις 10 Οκτωβρίου και ο εγκαταστάτης της Sony ήρθε στις 11 Οκτωβρίου. Ανοίξει η τηλεόραση μόνος του και με απογοήτευσε το γεγονός ότι μέσα στο κουτί υπήρχε μια τηλεόραση Thomson χωρίς καν κάποια αξεσουάρ, όπως βάση, τηλεχειριστήριο κλπ.”, έγραψε στο X.

