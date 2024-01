Αποκλειστικό: Ο θρίαμβος της Jacqueline Novak γεμίζει την οθόνη σας στο Netflix

Η κωμική ειδική παράσταση της Jacqueline Novak, με τίτλο “Jacqueline Novak: Get on Your Knees”, είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει στο Netflix στις 23 Ιανουαρίου 2024. Στη συγκεκριμένη κωμική παράσταση, η οποία έχει σκηνοθετηθεί από τη Natasha Lyonne, η Novak εμφανίζεται σε ένα stand-up show με τίτλο “Get on Your Knees”.

Σύμφωνα με το Netflix, η περίληψη της κωμικής παράστασης διαβάζει ως εξής:

“Η κωμικός Jacqueline Novak παραδίδει ένα αστείο και φιλοσοφικό δοκίμιο για το σεξ, την εφηβεία και ένα συγκεκριμένο μέρος του σώματος σε αυτήν την επική κωμική παράσταση”.

Καθώς η κωμική παράσταση της Jacqueline Novak είναι έτοιμη να κάνει πρεμιέρα στο Netflix σε λίγες μέρες, εδώ έχετε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για το επερχόμενο show.

Το “Jacqueline Novak: Get on Your Knees” έχει ως διάρκεια 1 ώρα και 34 λεπτά και γυρίστηκε στο θέατρο Town Hall στη Νέα Υόρκη. Πρόκειται για την τελευταία παράσταση της περιοδείας της Novak με τίτλο “Get on Your Knees”, η οποία είχε πρεμιέρα το 2019.

Οι δημιουργοί περιγράφουν αυτήν την παράσταση ως ένα “φιλμ συναυλίας που συναντά ένα κωμικό δοκίμιο”. Σύμφωνα με την ανακοίνωση τύπου, η κωμική παράσταση είναι “τολμηρή και συγχρόνως συγκινητική, ένα απροσδόκητα φιλοσοφικό δοκίμιο ενός νεαρού ανθρώπου που εξελίσσεται, και ξεπερνά τα όρια του stand-up”.

Ο ηθοποιός Jeremy O Harris, γνωστός από τη σειρά του Netflix “Emily in Paris”, αποθέωσε την κωμική παράσταση, αποκαλώντας την “αστεία”.

“Ποτέ δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα έβλεπα έναν τόσο αστείο, σοβαρό και συναρπαστικό σημαιοφόρο σημειωματοκριτικό της φαλλούς στο θέατρο”, είπε ο Harris.

Η Jacqueline Novak ξεκίνησε το “Get on Your Knees” το 2018, όπου εμφανίστηκε στο Φεστιβάλ Edinburgh Fringe στη Σκωτία. Η παράσταση ονομαζόταν “How Embarrassing for Her” στις πρώτες του ημέρες. Αργότερα, η Novak παρουσίασε την παράστασή της στο Λος Άντζελες. Αυτό προκάλεσε το ενδιαφέρον της Natasha Lyonne και του Mike Birbiglia. Η Lyonne αποφάσισε να παρουσιάσει την παράσταση, με τον Birbiglia να είναι παραγωγός.

Η Jacqueline Novak έχει εμφανιστεί στα Late Night with Seth Meyers, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, The Late Late Show with James Corden, στη σειρά του HBO “2 Dope Queens” και στο Watch What Happens Live with Andy Cohen. Επίσης, είχε τη δική της κωμική παράσταση στο Comedy Central, με τίτλο “The Half Hour”.

Η Natasha Lyonne έχει σκηνοθετήσει την κωμική παράσταση. Είναι γνωστή για την αστυνομική κωμικοδραματική σειρά “Poker Face”, όπου πρωταγωνιστεί. Η σειρά, που σκηνοθέτησε ο Rian Johnson, έλαβε ευρεία αποδοχή από το κοινό και η Lyonne υποψηφίστηκε για ένα Βραβείο Primetime Emmy ως Κορυφαία Ηθοποιός σε Κωμωδία.

Μαζί με τη Jacqueline Novak, η Lyonne είναι και εκτελεστική παραγωγός της κωμικής παράστασης στο Netflix. Εκτός από τις δύο τους, είναι και εκτελεστικοί παραγωγοί ο Chris Laker, ο John Early, ο John Irwin και ο Mike Birbiglia.

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες πληροφορίες για το “Jacqueline Novak: Get on Your Knees”, καθώς κάνει πρεμιέρα στο Netflix σε λίγες μέρες.

Συχνές ερωτήσεις:

1. Πότε θα κυκλοφορήσει η κωμική παράσταση της Jacqueline Novak με τίτλο “Jacqueline Novak: Get on Your Knees” στο Netflix;

Η κωμική παράσταση αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 23 Ιανουαρίου 2024.

2. Ποιος είναι ο σκηνοθέτης της παράστασης;

Η παράσταση σκηνοθετήθηκε από τη Natasha Lyonne.

3. Περιγράψτε την κωμική παράσταση “Jacqueline Novak: Get on Your Knees”;

Η παράσταση είναι ένα αστείο και φιλοσοφικό δοκίμιο για το σεξ, την εφηβεία και ένα συγκεκριμένο μέρος του σώματος.

4. Ποια είναι η διάρκεια της παράστασης και πού γυρίστηκε;

Η παράσταση έχει διάρκεια 1 ώρα και 34 λεπτά και γυρίστηκε στο θέατρο Town Hall στη Νέα Υόρκη.

5. Ποιες άλλες τηλεοπτικές εκπομπές και παραστάσεις έχει εμφανιστεί η Jacqueline Novak;

Η Jacqueline Novak έχει εμφανιστεί στις εκπομπές Late Night with Seth Meyers, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, The Late Late Show with James Corden, τη σειρά 2 Dope Queens και το Watch What Happens Live with Andy Cohen. Επίσης, είχε τη δική της κωμική παράσταση στο Comedy Central, με τίτλο “The Half Hour”.

6. Ποια είναι η ρόλος της Natasha Lyonne στην παράσταση;

Η Natasha Lyonne είναι η σκηνοθέτης της κωμικής παράστασης και επίσης εκτελεστική παραγωγός.

7. Ποιος άλλος είναι εκτελεστικός παραγωγός της παράστασης;

Οι εκτελεστικοί παραγωγοί της παράστασης είναι οι Chris Laker, John Early, John Irwin και Mike Birbiglia.

Σχετικά συνδέσμοι:

– Netflix