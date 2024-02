Νέα ταινία του Netflix προβάλλει τη συνέντευξη του πρίγκιπα Άντριου από το 2019

Παρότι ολοκληρώθηκε η σειρά The Crown, το Netflix δεν σταματά να προκαλεί αναταραχή στη βασιλική οικογένεια. Μετά τη διαπραγμάτευση των δύσκολων τελευταίων δεκαετιών της βασιλικής οικογένειας, η υπηρεσία streaming ετοιμάζει μια ταινία με τίτλο Scoop, η οποία αναπαράγει την εκπληκτική συνέντευξη του πρίγκιπα Άντριου στην εκπομπή Newsnight το 2019, κατά την οποία η δημοσιογράφος Έμιλι Μέιτλις τον ρώτησε για τις συνδέσεις του με τον Τζέφρι Έπσταϊν και τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου. Ναι, αναφέρομαι στη συνέντευξη με την παράξενη δικαιολογία περί πίτσας από το εστιατόριο Pizza Express στο Woking. Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις οθόνες μας αργότερα το 2024, και το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα μια σειρά επίσημων εικόνων. Ρίξτε μια ματιά εδώ.

Ο Rufus Sewell υποδύεται τον Πρίγκιπα Άντριου χωρίς ίχνος ιδρώτα, ενώ η Gillian Anderson ενσαρκώνει τη Μέιτλις. Η Billie Piper υποδύεται την Sam McAlister, την παραγωγό που εξασφάλισε τη συνέντευξη (και το βιβλίο της, Scoops: Behind The Scenes Of The BBC’s Most Shocking Interview, από το οποίο εμπνεύστηκε η ταινία). Το καστ περιλαμβάνει επίσης την Keeley Hawes, τον Connor Swindells από τη σειρά Sex Education, τη Romola Garai και την αστέρα του The Great, Charity Wakefield. Η ταινία σκηνοθετείται από τον Philip Martin, ο οποίος έστησε επτά επεισόδια της σειράς The Crown (όλα στις δύο πρώτες σεζόν), ενώ το σενάριο επιμελήθηκε ο Peter Moffat, ο άνθρωπος πίσω από το δημοφιλές δράμα με τον Bryan Cranston, Your Honour.

Ακολουθεί η επίσημη περίληψη: “Με εμπνευση από πραγματικά γεγονότα, το Scoop είναι η απόσταση με την οποία ο ρεπόρτερ Sam McAlister κατάφερε να πάρει μια εκρηκτική συνέντευξη – την εμβληματική εμφάνιση του πρίγκιπα Άντριου στο BBC Newsnight. Από την ένταση των διαπραγματεύσεων της παραγωγού Sam McAlister με το Μπάκιγχαμ Παλάς, έως τη συγκλονιστική αντιπαράθεση της Emily Maitlis με τον πρίγκιπα, το Scoop μας παίρνει μέσα στην ιστορία, με τις γυναίκες που δεν θα σταματούσαν μπροστά σε τίποτα για να τα καταφέρουν. Για να πάρεις μια συνέντευξη τόσο σημαντική, πρέπει να είσαι τολμηρός.”

Δεν είναι γνωστό πότε ακριβώς θα κυκλοφορήσει το Scoop στην πλατφόρμα, αλλά να είστε έτοιμοι να το παρακολουθήσετε αργότερα το 2024. Φέρτε τις δικές σας μπαλίτσες.

