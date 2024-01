Νέες Προσφορές για Disney Plus, Hulu και Paramount Plus: Αποκτήστε Περισσότερο Περιεχόμενο με Καλύτερες Τιμές

Η Disney και η Paramount Plus προσφέρουν εκπτώσεις σε διάφορα πακέτα, με την πρώτη να προσφέρει τρεις μήνες του Hulu με Live TV για $49.99 το μήνα, μέχρι τις 11 Οκτωβρίου, ημέρα πριν αυξηθεί η τιμή στα $76.99 το μήνα1. Το πακέτο Hulu με Live TV παρέχει πρόσβαση σε περισσότερα από 90 κανάλια αθλητικών, ειδήσεων και ψυχαγωγίας, καθώς και στο Disney Plus, το ESPN Plus και όλες τις τηλεοπτικές εκπομπές και ταινίες του Hulu1. Επιπλέον, μπορείτε να ηχογραφήσετε ζωντανές εκπομπές με απεριόριστο DVR1.

Το Hulu, το Disney Plus και το ESPN Plus προσφέρονται επίσης ως πακέτο, με την τιμή να αυξάνεται στα $14.99 το μήνα από τις 12 Οκτωβρίου 20233. Με αυτό το πακέτο, οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε μια πληθώρα περιεχομένου, όπως νέες κυκλοφορίες, κλασικές ταινίες, σειρές και πρωτότυπες παραγωγές από τους δημιουργούς της Disney, της Pixar, της Marvel, του Star Wars και του National Geographic3. Το Hulu προσφέρει επίσης τρέχουσες επιτυχίες, κλασικές σειρές, βραβευμένα πρωτότυπα και ταινίες που συζητιούνται3. Τέλος, με το ESPN Plus, μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά αθλητικά γεγονότα, χιλιάδες ζωντανές εκδηλώσεις, κορυφαία πρωταθλήματα και τουρνουά, πρωτότυπες παραγωγές του ESPN Plus και την πλήρη βιβλιοθήκη 30 for 303.

Εκτός από τις προσφορές της Disney και της Paramount Plus, υπάρχουν και άλλες επιλογές για τους λάτρεις της ψυχαγωγίας. Η DIRECTV STREAM προσφέρει $10 έκπτωση κάθε μήνα για τους πρώτους τρεις μήνες5, ενώ το Hulu Plus Live TV ανταγωνίζεται το PlayStation Vue, προσφέροντας όλα τα κανάλια ζωντανής τηλεόρασης και πρόσβαση στην τακτική βιβλιοθήκη περιεχομένου του Hulu με περιορισμένα διαφημιστικά μηνύματα6. Επιπλέον, το Hulu έχει μειώσει την τιμή του βασικού του πακέτου, το οποίο περιλαμβάνει διαφημίσεις, στα $5.99, ενώ η έκδοση χωρίς διαφημίσεις παραμένει στα $11.99 και το πακέτο με ζωντανή τηλεόραση κοστίζει πλέον $44.99 το μήνα7.