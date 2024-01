Οι καλύτερες νέες τηλεοπτικές σειρές για streaming τώρα: Επιλογές από Hulu, Showtime και Paramount+

Το φθινόπωρο του 2023 φέρνει μερικές από τις καλύτερες νέες τηλεοπτικές σειρές για streaming, όπως το The Curse, το Black Cake και το A Murder at the End of the World1. Με τόσες πολλές επιλογές από πλατφόρμες όπως το Hulu, το Disney+, το Max, το Netflix, το Paramount+, το Peacock, το Discovery+, το Starz και πολλά άλλα, οι θεατές έχουν αμέτρητες επιλογές για να παρακολουθήσουν τις αγαπημένες τους σειρές και ταινίες2.

Μερικές από τις πιο αναμενόμενες πρεμιέρες αυτής της εβδομάδας περιλαμβάνουν τα ντοκιμαντέρ House of Kardashian και Maxine’s Baby: The Tyler Perry Story, καθώς και την επιστροφή της σειράς The Crown με το έκτο κύκλο2. Επίσης, η σειρά Lawmen: Bass Reeves, που παρουσιάζει την ιστορία ενός από τους πρώτους μαύρους αντιπροσώπους των ΗΠΑ, κυκλοφόρησε στο Paramount+ στις 5 Νοεμβρίου2.

Το Hulu προσφέρει τη σειρά Black Cake, βασισμένη στο μυθιστόρημα των New York Times, που αφηγείται την ιστορία αποξενωμένων αδελφών που επανενώνονται μετά το θάνατο της μητέρας τους και ανακαλύπτουν εκπληκτικές λεπτομέρειες για την ιστορία της οικογένειάς τους2. Επιπλέον, το Hulu προσφέρει την ταινία The Mill, με πρωταγωνιστή τον Lil Rel Howery, που αφηγείται την ιστορία ενός επιχειρηματία που ξυπνά σε έναν ανοιχτό χώρο περιτριγυρισμένο από τεράστιους τοίχους από σκυρόδεμα και πρέπει να εκτελέσει φυσική εργασία2.

Στο Netflix, η σειρά The Fall of the House of Usher, βασισμένη στην ιστορία του Edgar Allen Poe, παρουσιάζει την ιστορία μιας πλούσιας οικογένειας με πολλά σκοτεινά μυστικά, τα οποία αποκαλύπτονται όταν μια μυστηριώδης γυναίκα αρχίζει να σκοτώνει μέλη της οικογένειας2.

Συχνές Ερωτήσεις και Εξηγήσεις Όρων

Hulu: Μια υπηρεσία streaming που προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία τηλεοπτικών σειρών, ταινιών και πρωτότυπων παραγωγών.

Showtime: Ένα αμερικανικό καλωδιακό και δορυφορικό τηλεοπτικό δίκτυο που προσφέρει πρωτότυπες σειρές, ταινίες και αθλητικά γεγονότα.

Paramount+: Μια υπηρεσία streaming που προσφέρει πρωτότυπες σειρές, ταινίες, παιδικά προγράμματα και αθλητικά γεγονότα από το δίκτυο Paramount και άλλα συνδεδεμένα δίκτυα.

Netflix: Μια δημοφιλής υπηρεσία streaming που προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία τηλεοπτικών σειρών, ταινιών, ντοκιμαντέρ και πρωτότυπων παραγωγών.