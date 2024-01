Οι κρυμμένες μηνύσεις μέσα σε ένα σωρό πέτρες θα θορυβήσουν το internet

Μόνο το 2024 μπορεί ένας σωρός πέτρες να προκαλέσει πανικό στο internet. Ένα video στο TikTok ζητά από τους θεατές να βρουν ένα μήνυμα μέσα σε ένα σωρό πέτρες.

Οι προέλευση του video είναι άγνωστη, αλλά το video έχει γίνει δημοφιλές καθώς αναρτείται σε εκατοντάδες λογαριασμούς που ζητούν από τους ανθρώπους να βρουν το μήνυμα μέσα στις πέτρες. Αν κάποιος αναζητήσει το “σωρός πέτρες” εμφανίζεται ήδη ένα video με 76.4K προβολές που δείχνει την ιογενή εικόνα.

Αυτό είναι μέρος μιας τάσης που ξεκίνησε το 2019 από έναν μεγάλο αριθμό video που ζητούν από τους χρήστες του TikTok να βρουν ένα κρυμμένο αντικείμενο ή μήνυμα, σύμφωνα με το Know Your Meme. “Οι πρώτες από αυτές τις εικόνες, που ανέβηκαν το 2019, προέρχονται από μια σειρά διαφημίσεων για το φορητό παιχνίδι ‘Βρες το Τέταρτο Αντικείμενο'”, αναφέρει το Know Your Meme.

Τα video ήταν πολύ συγκεχυμένα για πολλούς, μερικοί θεατές δεν βρήκαν τίποτα και έκριναν τα video ως ψέμα. Όσον αφορά το μυστηριώδες video με τον σωρό πέτρες, αντιμετώπισε την ίδια αντίληψη.

Ωστόσο, ένας δημιουργός περιεχομένου φαίνεται ότι βρήκε την απάντηση στην εικόνα. Ο Mitch Clark ευτυχώς αποκωδίκευσε το viral video με τον σωρό πέτρες. Μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Το video δείχνει ένα επισημασμένο γραφικό με το κρυμμένο μήνυμα: “Οι Πέτρες θα φωνάξουν”. Σύμφωνα με τον Clark, αυτό “αναφέρεται σε μια παράγραφο της Βίβλου, συγκεκριμένα στο Ευαγγέλιο του Λουκά. Αυτό ας είναι όλο που θα πω γι’ αυτό”, δήλωσε στο video του.

Μέχρι να έρθει η επόμενη τάση, τώρα που ξέρετε την απάντηση, δείτε αν οι φίλοι σας μπορούν να “βρουν το κρυμμένο μήνυμα μέσα…”

