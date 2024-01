Ο ρόλος του CMO στη σύγχρονη εποχή: Τι λέει η Esther-Mireya Tejeda

Η Chief Marketer’s Brands on Fire και η Marketers on Fire δημοσιεύουν πρωτοποριακά άρθρα που αναδεικνύουν τις μάρκες και τα πρόσωπα που διαμορφώνουν, προωθούν και διαταράσσουν τον χώρο του μάρκετινγκ. Σε αυτό το πλαίσιο, συναντάμε την Esther-Mireya Tejeda, CMO της Anywhere Real Estate και πρόσφατο καλεσμένο μας στη σειρά μας στο LinkedIn Live.

Στη συζήτησή μας, η Tejeda αναφέρεται στον σύγχρονο ρόλο του CMO, προσφέροντας συμβουλές για τους νεαρούς επαγγελματίες του μάρκετινγκ που επιθυμούν να ανέλθουν στην κορυφαία διοίκηση των εταιρειών. Επιπλέον, αναλύει τον τρόπο με τον οποίο η εξέλιξη του ρόλου του CMO παρουσιάζει ευκαιρίες για την αναδιαμόρφωση του μάρκετινγκ, προκειμένου να συνάδει με τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης.

Σε ένα βαθύτερο επίπεδο, η Tejeda αναλύει μια στρατηγική που ονομάζει “emographics”, σχετικά με την κατεύθυνση των καταναλωτών. Επιπλέον, εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο ο ρόλος του CMO έχει εξελιχθεί και πώς οι μάρκετερ μπορούν να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να αναβαθμίσουν τις καριέρες τους.

Μπορείτε να επαναπαυτείτε παρακολουθώντας τη συνέντευξη πατώντας εδώ.

Η συζήτηση με την Esther-Mireya Tejeda ανοίγει νέους ορίζοντες για τον ρόλο του CMO. Από τον προσδιορισμό της κατεύθυνσης των καταναλωτών μέσω της “emographics” έως την αναθεώρηση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την ανέλιξη στη διοίκηση, οι μάρκετερ αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις και ευκαιρίες. Η Esther-Mireya Tejeda προσφέρει μοναδική ματιά σε αυτά τα θέματα, δείχνοντας τον δρόμο για τη μετάβαση σε μια πιο ανταγωνιστική και προοδευτική εποχή του μάρκετινγκ.

