Ο Daredevil: Born Again επιστρέφει με τον Charlie Cox ως Matt Murdock

Ο Daredevil: Born Again είναι η νέα σειρά που θα φέρει τον Charlie Cox ως Matt Murdock πίσω στο Marvel Cinematic Universe. Μετά τις αλλαγές που έγιναν στη σειρά, το Disney Plus έχει φέρει έναν κλασικό μέλος της αρχικής Daredevil σειράς του Netflix.

Ο Philip Silvera είναι γνωστός όχι μόνο για τις αξέχαστες σκηνές μάχης στο Daredevil του Netflix, αλλά έχει εργαστεί και σε άλλα 100 projects, όπως τα Deadpool και Batman: Arkham Knight. Αυτή είναι μία από τις αποφάσεις που έχει πάρει η νέα δημιουργική ομάδα του Daredevil: Born Again και φαίνεται να είναι αυτή που οι θαυμαστές επιθυμούν.

Η Marvel Studios αποφάσισε πρόσφατα να ανανεώσει ολόκληρη τη δημιουργική ομάδα του Daredevil: Born Again λόγω εσωτερικής κριτικής. Η προηγούμενη έκδοση της σειράς επικεντρωνόταν κυρίως στις νομικές πτυχές του Matt Murdock, με τον ήρωα να εμφανίζεται με τη στολή του στο επεισόδιο 4. Αναμένεται ότι η σειρά θα υποστεί πλήρη αναθεώρηση, με μεγαλύτερη έμφαση στη δράση και τη βία, όπως στην έκδοση του Netflix.

Λίγα είναι γνωστά για το Daredevil: Born Again, με τις λεπτομέρειες της πλοκής να παραμένουν μυστικές. Ο Jon Bernthal ως Punisher, η Sandrine Holt, η Margarita Levieva, ο Michael Gandolfini, η Nikki M. James και ο Michael Gaston θα εμφανιστούν στη σειρά μαζί με τον Charlie Cox ως Matt Murdock και τον Vincent D’Onofrio ως Wilson Fisk, ή αλλιώς Kingpin.

Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη η ημερομηνία κυκλοφορίας του Daredevil: Born Again στο Disney Plus. Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα σχετικά με το μέλλον του Marvel Cinematic Universe και μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι μας στο YouTube για περισσότερο περιεχόμενο!

