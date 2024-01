Discovering Self-Acceptance and Inspiring Others Through TikTok

Ανακαλύπτοντας την αυτοαποδοχή και εμπνέοντας άλλους μέσω του TikTok

Στεναχωρήθηκα τελευταία, κουράστηκα να προσποιούμαι την συμφωνητική κοπέλα για τους γονείς μου και τους πρώην αφεντικούς μου, για ανθρώπους που δεν γνωρίζω καν. Κουράστηκα να προσπαθώ και να αποτυγχάνω να μεταμορφωθώ σε γλυκούλα κοπέλα που θα αγαπηθεί από όλους.

Είμαι επίσης τρομερά φοβισμένη από εκείνο το χρυσαφένιο φορεματάκι με την αστραφτερή του πολύ κοντή φούστα, δεν καλύπτει την κοιλιά μου και το δεξιοτήτα μου κατά τη γνώμη του. Και ξέρετε τι; Δε με νοιάζει αν κάποιος νομίζει ότι είμαι παλιά και άσχημη. Πρέπει να πιστεύω σε εμένα ακόμα κι αν κανείς άλλος δεν το κάνει.

Κρατάω ανάσα.

“Καλωσορίσατε στα τυχαία πράγματα στον αυλό μου,” ξεκινώ. Παρουσιάζω το σύστημά μου για τη συλλογή του νερού από το πλύσιμο και καλώ την Emily να έρθει κοντά στο κουβά. Είναι λιπολύσσει και αποκρουστικό. Γελάμε.

Μιλάω για τον τρόπο που αντέχει στην ξηρασία ο τοπίο, για τον τρόπο που προστατεύουμε τους ποταμούς μας από τα μικροϊνώματα. Είμαι αφορμιστική και απαισιόδοξη. Είμαι εγώ ίδια.

Η Emily στέλνει τις εικόνες την επόμενη μέρα.

“Τις αγαπώ εκτός από τα πόδια μου,” της στέλνω μήνυμα, προσθέτοντας ένα εικονοστοιχείο κραυγής. “Υπάρχει ένα πλάνο, ειδικά, όπου φαίνεται η κωλοτούμπα μου.” Ντρέπομαι τόσο πολύ. “Μπορείς να περικόψεις τα βίντεο;”

Κλείνω τα μάτια και κοιτάω το κινητό τηλέφωνο, γνωρίζοντας ότι οι περισσότεροι άνθρωποι είναι τόσο απασχολημένοι με τη δική τους ζωή που δεν ασχολούνται με τις ατέλειές μου. Παρ ‘όλα αυτά, ζητάω από την Emily να κρύψει τα πόδια μου πίσω από τις λεζάντες.

Το βίντεο ανεβαίνει την επόμενη μέρα. Είναι μία εβδομάδα πριν από τα 59α γενέθλιά μου.

“Έχει τρελαθεί. Ελέγξτε τους αριθμούς,” στέλνω μήνυμα στην Emily λίγα λεπτά μετά τη δημοσίευση.

Είναι δύσκολο να δω το βίντεο ή τους αριθμούς επειδή μια πλημμυρίδα σχολίων καλύπτει την οθόνη. Χιλιάδες άνθρωποι πατούν το κουμπί “like”.

“Oh!” exclaimed Laura Faye Tenenbaum, almost out of breath. “Oh my gosh. So many! Look at the numbers!” she quickly types to @exolanon, her loyal cameraperson.

