Erin Moriarty Takes a Stand Against Online Bullying

Erin Moriarty, known for her role as Starlight in the hit show The Boys, recently made a bold decision to leave social media. In an Instagram post, she shared her reasons behind this choice and pointed fingers at Fox News and political commentator Megyn Kelly.

The catalyst for Moriarty’s departure was a video released Kelly titled “Famous Actress and Lauren Sanchez and Societal Addiction to Plastic Surgery”. During the segment, Kelly discussed beauty standards and made false claims that Moriarty had undergone surgery to alter her facial features.

Responding to the accusations, Moriarty took to Instagram to address the bullying she had endured. She called Kelly’s video “ironically misogynistic” and revealed that the picture in question was actually taken a decade ago when she had received professional makeup with contouring. She expressed her frustration with the backlash and false information, stating that it had broken her heart.

Moriarty expressed her intentions to deactivate her Instagram account temporarily or permanently, but decided to use the platform to share her statement with others. She emphasized the verbal abuse and reductive assumptions made netizens in reaction to Kelly’s video, condemning the harassment she had experienced.

In a strong message to both Kelly and Fox News, Moriarty drew a parallel between the corrupt organization Vought from The Boys universe and the news network. She called out Kelly and Fox News for perpetuating false narratives and stated that their actions did not empower women.

As of now, Kelly has not responded to Moriarty’s Instagram statement. However, Moriarty’s decision to step away from social media highlights the importance of addressing online bullying and the impact it can have on individuals.

Υπάρχουν ορισμένα βασικά θέματα και πληροφορίες που παρουσιάζονται στο άρθρο:

1. Ήταν η Erin Moriarty γνωστή για τον ρόλο της ως Starlight στη δημοφιλή σειρά The Boys.

2. Έκανε μια τολμηρή απόφαση να αποχωρήσει από τα κοινωνικά μέσα.

3. Σε μια ανάρτησή της στο Instagram, αποκάλυψε τους λόγους για αυτήν την επιλογή και κατηγόρησε το Fox News και την πολιτική σχολιάστρια Megyn Kelly.

4. Η αφορμή για την αποχώρηση της Moriarty ήταν ένα βίντεο που δημοσίευσε η Kelly με τίτλο “Famous Actress and Lauren Sanchez and Societal Addiction to Plastic Surgery”.

5. Στο βίντεο, η Kelly συζήτησε τα πρότυπα ομορφιάς και έκανε ψευδείς ισχυρισμούς ότι η Moriarty είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για να αλλάξει τα χαρακτηριστικά του προσώπου της.

6. Σε απάντηση στις κατηγορίες, η Moriarty χρησιμοποίησε το Instagram για να αναφερθεί στον εκφοβισμό που είχε υποστεί. Αποκάλεσε το βίντεο της Kelly “ειρωνικά μισογυνικό” και αποκάλυψε ότι η φωτογραφία στο ερώτημα ήταν πραγματικά ληφθεί πριν από δέκα χρόνια όταν είχε κάνει επαγγελματικό μακιγιάζ με contouring.

7. Εκφράζει την απογοήτευσή της για τις επιθέσεις και τις ψευδείς πληροφορίες, λέγοντας ότι της έσπασαν την καρδιά.

8. Εξέφρασε την πρόθεσή της να απενεργοποιήσει προσωρινά ή μόνιμα τον λογαριασμό της στο Instagram, αλλά αποφάσισε να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα για να μοιραστεί τη δήλωσή της με άλλους.

9. Επέμεινε στην προφορική κακοποίηση και στις μειωτικές υποθέσεις που έγιναν από τους χρήστες του διαδικτύου ως αντίδραση στο βίντεο της Kelly, καταδικάζοντας τις παρενοχλήσεις που είχε βιώσει.

10. Με ένα ισχυρό μήνυμα και προς την Kelly και προς το Fox News, η Moriarty έκανε έναν παραλληλισμό μεταξύ της διεφθαρμένης οργάνωσης Vought από το σύμπαν των The Boys και του καναλιού ειδήσεων. Διέγνωσε την Kelly και το Fox News για τη διαιώνιση ψευδών αφηγήσεων και δήλωσε ότι οι ενέργειές τους δεν ενδυναμώνουν τις γυναίκες.

11. Μέχρι στιγμής, η Kelly δεν έχει ανταποκριθεί στη δήλωση της Moriarty στο Instagram. Ωστόσο, η απόφαση της Moriarty να αποχωρήσει από τα κοινωνικά μέσα τονίζει τη σημασία της αντιμετώπισης του εκφοβισμού στο διαδίκτυο και της επίδρασής του στα άτομα.

Προτεινόμενοι σχετικοί σύνδεσμοι:

– Instagram

– Fox News

– The Boys