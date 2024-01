Gary Payton II: Επιστροφή στο Παρκέ με Έμπνευση για Νέα Αρχή

Ο Gary Payton II περνάει μια δύσκολη σεζόν με τους Golden State Warriors λόγω πολλαπλών τραυματισμών. Ο έμπειρος σέντερ αναρρώνει από τον πιο πρόσφατο τραυματισμό του, μια διάστρεμμα στο αριστερό ισχίο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Payton II έχει χάσει επίσης 13 παιχνίδια λόγω ενός τραυματισμού στο γάστρα που είχε υποστεί νωρίτερα μέσα στη σεζόν.

Ωστόσο, ο έμπειρος σέντερ άρχισε να μας δείχνει ότι είναι έτοιμος να επιστρέψει στο παρκέ. Σε ένα πρόσφατο post στη σελίδα του “Jetsthetics_” στο Instagram με τίτλο “Επιστροφή στην Προσπάθεια,” ο Payton φαίνεται να δίνει τον καλύτερο του εαυτό τόσο στο γυμναστήριο όσο και στο παρκέ του μπάσκετ.

Ο Payton II έχει παίξει σε 16 παιχνίδια για τους Warriors φέτος. Έχει μέσο όρο 5.4 πόντους και 3 ριμπάουντ, με ποσοστό ευστοχίας 45.6% από το παρκέ και 28.1% από τα τρίποντα. Η άμυνα του Payton II λείπει πολύ και ο Steve Kerr θα είναι πιθανώς ευχαριστημένος όταν θα μπορέσει να τον καλωσορίσει ξανά στους Warriors, αφού θα παρέχει μια σημαντική ώθηση στον πάγκο.

Δείτε το πλήρες βίντεο κάνοντας κλικ στον ενσωματωμένο σύνδεσμο παραπάνω.

