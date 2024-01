Indian Tennis Star Sania Mirza’s Latest Instagram Post Raises Questions About Her Marriage

Indian tennis sensation Sania Mirza recently shared a picture of herself on Instagram Stories, but what caught the attention of her followers was the absence of her husband, Shoaib Malik. This comes just hours before Malik announced his wedding to Pakistani TV actress Sana Javed, confirming long-standing rumors of their separation.

Sania Mirza and Shoaib Malik tied the knot in 2010 and have a four-year-old son together named Izhaan. After their wedding, they moved to Dubai, where they resided in a luxurious bungalow in Palm Jumeirah. However, reports suggest that Mirza recently moved to a new villa in Dubai, with the decision being driven Izhaan’s schooling and his desire for a swimming pool.

In a video collaboration with Asian Paints, Mirza gave her fans a tour of her new beautiful white villa. Strangely, Malik was nowhere to be seen in the video, and the photographs showcased only their son, Izhaan. This raised speculation about the status of their marriage.

Malik, on the other hand, took to social media to share pictures from his wedding to Sana Javed along with a verse from the Quran: “And We created you in pairs.” These images seemed to confirm the rumors of their separation, as their relationship appeared to be on the rocks for quite some time now.

Fans and followers of both Sania Mirza and Shoaib Malik are eagerly waiting for an official statement from the couple regarding the state of their marriage. Until then, these recent developments and their social media activities continue to fuel speculation and curiosity.

It remains to be seen how this situation will unfold, as fans hope for clarity and transparency from these popular sports personalities.

Ένα αποκλειστικό άρθρο σχετικά με την ινδική τενίστρια Sania Mirza κατακλύζει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Mirza πρόσφατα δημοσίευσε μια φωτογραφία της στο Instagram Stories, όμως αυτό που τράβηξε την προσοχή των ακόλουθών της ήταν η απουσία του συζύγου της, Shoaib Malik. Αυτό συνέβη λίγες ώρες πριν ο Malik ανακοινώσει τον γάμο του με την πακιστανική τηλεοπτική ηθοποιό Sana Javed και επιβεβαιώνει τις επίμονες φήμες περί χωρισμού τους.

Η Sania Mirza και ο Shoaib Malik παντρεύτηκαν το 2010 και έχουν έναν τετράχρονο γιο με το όνομα Izhaan. Μετά τον γάμο τους, μετακόμισαν στο Ντουμπάι, όπου ζούσαν σε μια πολυτελή βίλα στην περιοχή Palm Jumeirah. Ωστόσο, σύμφωνα με αναφορές, η Mirza μετακόμισε πρόσφατα σε μια νέα έπαυλη στο Ντουμπάι, με την απόφαση αυτή να επηρεάζεται από την εκπαίδευση του Izhaan και την επιθυμία του για ένα πισίνα.

Σε ένα βίντεο συνεργασίας με την εταιρεία Asian Paints, η Mirza έδωσε στους θαυμαστές της μια περιήγηση στην όμορφη, καλυμμένη με λευκό χρώμα έπαυλή της. Παράξενα, ο Malik δεν εμφανίζονταν πουθενά στο βίντεο, και οι φωτογραφίες έδειχναν μόνο τον γιο τους, Izhaan. Αυτό αύξησε τις υποθέσεις σχετικά με την κατάσταση του γάμου τους.

Από την άλλη πλευρά, ο Malik ανάρτησε εικόνες από τον γάμο του με την Sana Javed στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδεύοντας τις με ένα στίχο από τον Κοράνι: “Και Σας δημιουργήσαμε ζευγάρια”. Αυτές οι εικόνες φαίνονται να επιβεβαιώνουν τις φήμες για τον χωρισμό τους, καθώς η σχέση τους φαίνεται ότι ήταν σε κρίση για αρκετό καιρό τώρα.

Οι θαυμαστές και ακόλουθοι της Sania Mirza και του Shoaib Malik αναμένουν προσμετρημένα να ακούσουν μια επίσημη δήλωση από το ζευγάρι σχετικά με την κατάσταση του γάμου τους. Έως τότε, αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις και οι δραστηριότητές τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνεχίζουν να διατηρούν υπόλοιπη υποψία και περιέργεια.

Παραμένει αβέβαιο πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, ενώ οι θαυμαστές ελπίζουν για σαφήνεια και διαφάνεια από αυτούς τους δημοφιλείς αθλητές.