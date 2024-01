LG Ads: Three New Board Members Reinstated

The board of directors at LG Ads has recently welcomed three new members. In a surprising turn of events, former board members Ashish Chordia and Lampros Kalampoukas, who were previously fired as part of a corporate coup in late 2022, have been reinstated. Alongside them, venture capitalist Paul Falzone has joined the board as a new member.

These changes come after a group of minority shareholders sued LG Electronics (LGE) last year, accusing the TV manufacturer of breaching its original shareholders agreement with Alphonso, an ad tech company that LGE purchased in 2021 and later rebranded as LG Ads. The plaintiffs successfully gained the right to restore three minority-appointed directors through a ruling the Delaware Chancery court earlier this month.

While the reinstatement of Chordia and Kalampoukas indicates a potential shift in the company’s direction, the addition of Falzone brings new insights and expertise to the board. With these changes, it remains to be seen what lies ahead for Alphonso. However, there is a possibility that the company may consider going public in the near future.

The dynamics within LG Ads have certainly seen some significant changes, and it will be interesting to observe how this new board composition affects the company’s strategies and overall performance moving forward.

Το διοικητικό συμβούλιο της LG Ads υποδέχθηκε πρόσφατα τρία νέα μέλη. Σε ένα απρόσμενο γεγονός, οι πρώην μέλη του διοικητικού συμβουλίου, Ashish Chordia και Lampros Kalampoukas, που είχαν προηγουμένως απολυθεί ως μέρος ενός εταιρικού πραξικοπήματος το 2022, έχουν επαναφερθεί. Δίπλα τους, ο επενδυτής κεφαλαίου Risiko Kapita Paul Falzone έχει ενταχθεί στο διοικητικό συμβούλιο ως νέο μέλος.

Αυτές οι αλλαγές έρχονται μετά από μια ομάδα ελάχιστων μετόχων που μήνυσε την LG Electronics (LGE) πέρυσι, κατηγορώντας τον κατασκευαστή τηλεοράσεων για παραβίαση της αρχικής συμφωνίας μετόχων με την εταιρεία τεχνολογίας διαφήμισης Alphonso, την οποία η LGE αγόρασε το 2021 και αργότερα αναδιαμορφώθηκε ως LG Ads. Οι αγωνιστές κέρδισαν το δικαίωμα να ανακτήσουν τρεις διορισμένους από τις μειονότητες διευθυντές μέσω μιας απόφασης του δικαστηρίου Delaware Chancery στις αρχές αυτού του μήνα.

Ενώ η επαναφορά του Chordia και του Kalampoukas υποδηλώνει μια δυνητική αλλαγή στην κατεύθυνση της εταιρείας, η προσθήκη του Falzone φέρνει νέες αντιλήψεις και εμπειρία στο διοικητικό συμβούλιο. Με αυτές τις αλλαγές, παραμένει να δούμε τι μέλλει γενέσθαι για την Alphonso. Ωστόσο, υπάρχει μια πιθανότητα ότι η εταιρεία θα εξετάσει το ενδεχόμενο δημόσιας κεφαλαιοποίησης στο άμεσο μέλλον.

Οι δυναμικές μέσα στην LG Ads έχουν βέβαια δει ορισμένες σημαντικές αλλαγές, και θα είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε πώς αυτή η νέα σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου επηρεάζει τις στρατηγικές και τη συνολική απόδοση της εταιρείας προς το μέλλον.

Συντομογραφίες:

– LG Ads: LG Διαφημίσεις

– LGE: LG Electronics

– URL: Uniform Resource Locator (Ομοιόμορφος Τοποθεσίας Πόρου)

