Meta Implements Stricter Safety Measures for Teenagers on Instagram and Facebook

Meta, the parent company of Instagram and Facebook, has announced new policy updates aimed at ensuring the safety of teenagers on its platforms. The decision comes in response to recent revelations that approximately 100,000 children face sexual harassment daily on Facebook and Instagram. The move Meta seeks to create a safer environment preventing teenagers from receiving direct messages from individuals they do not follow or are not friends with on Facebook.

The Pew Research Center estimates that a significant portion of American teenagers use Instagram, with 62% of them active on the platform. To address concerns about the safety of its users, Meta had previously prohibited adults from messaging teenagers who did not follow them on Instagram. However, the latest policy update takes this precaution to another level, now applying the same restrictions to teenagers themselves. Consequently, teenagers can now only send direct messages to individuals they follow or are friends with on Facebook.

This new measure serves as a deterrent against predatory behavior, particularly instances where adults create fake accounts posing as minors to target unsuspecting teenagers. By limiting interactions to known individuals, Meta aims to protect its users, especially minors, from potential exploitation.

It is important to note that these policy changes are not directly related to a lawsuit filed against Meta New Mexico’s attorney general, which accuses the platform of facilitating human trafficking. Nevertheless, this latest development underscores Meta’s commitment to improving the safety and well-being of its users, particularly young individuals.

Although Meta has faced legal challenges in the past regarding its data practices and protection of children, the company continues to defend its safety measures and its ability to profit from children’s data. Irrespective of these ongoing legal battles, Meta’s recent policy updates demonstrate a proactive approach to ensuring the safety of teenagers on Instagram and Facebook.

Παρακάτω θα βρείτε τη μετάφραση του άρθρου στα ελληνικά:

Meta, η μητρική εταιρεία του Instagram και του Facebook, ανακοίνωσε νέες ενημερώσεις πολιτικής με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας των έφηβων στις πλατφόρμες της. Αυτή η απόφαση έρχεται ανταπόκριση στις πρόσφατες αποκαλύψεις ότι περίπου 100.000 παιδιά αντιμετωπίζουν σεξουαλική παρενόχληση καθημερινά στο Facebook και το Instagram. Η κίνηση της Meta έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός ασφαλέστερου περιβάλλοντος, αποτρέποντας τους έφηβους από το να λαμβάνουν μηνύματα από άτομα που δεν τους ακολουθούν ή δεν είναι φίλοι τους στο Facebook.

Το Pew Research Center εκτιμά ότι ένας σημαντικός αριθμός αμερικανών εφήβων χρησιμοποιεί το Instagram, με το 62% από αυτούς να είναι ενεργοί στην πλατφόρμα. Για να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια των χρηστών της, η Meta είχε απαγορεύσει προηγουμένως στους ενήλικους να αποστέλλουν μηνύματα σε έφηβους που δεν τους ακολουθούν στο Instagram. Ωστόσο, η τελευταία ενημέρωση της πολιτικής πάει ένα βήμα παραπέρα, επεκτείνοντας τον περιορισμό και στους ίδιους τους έφηβους. Συνεπώς, οι έφηβοι μπορούν πλέον να στείλουν μηνύματα μόνο σε άτομα που ακολουθούν ή είναι φίλοι τους στο Facebook.

Αυτός ο νέος κανόνας λειτουργεί ως αποτρεπτικός παράγοντας ενάντια στην επιθετική συμπεριφορά, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου οι ενήλικες δημιουργούν ψεύτικους λογαριασμούς που παρουσιάζονται ως ανήλικοι για να επικεντρωθούν σε έφηβους που δεν υποψιάζονται τίποτα. Περιορίζοντας τις αλληλεπιδράσεις σε γνωστά άτομα, η Meta έχει ως στόχο να προστατεύει τους χρήστες της, ειδικά τους ανήλικους, από πιθανή εκμετάλλευση.

Σημειώνεται ότι αυτές οι αλλαγές στην πολιτική δεν σχετίζονται άμεσα με μια αγωγή που κατατέθηκε κατά της Meta από τον εισαγγελέα του Νέου Μεξικού, η οποία κατηγορεί την πλατφόρμα για τη διευκόλυνση της ανθρωποεμπορίας. Παρόλα αυτά, αυτή η τελευταία εξέλιξη υπογραμμίζει τη δέσμευση της Meta να βελτιώσει την ασφάλεια και την ευημερία των χρηστών της, ειδικά των νέων ατόμων.

Αν και η Meta έχει αντιμετωπίσει νομικές προκλήσεις στο παρελθόν σχετικά με την προστασία δεδομένων και παιδιών, η εταιρεία συνεχίζει να υπερασπίζεται τα μέτρα ασφαλείας και την ικανότητά της να επωφεληθεί από τα δεδομένα των παιδιών. Ανεξαρτήτως αυτών των δικαστικών διαμαχών, οι πρόσφατες ενημερώσεις πολιτικής της Meta δείχνουν μια ενεργητική προσέγγιση προς την εξασφάλιση της ασφάλειας των εφήβων στο Instagram και το Facebook.