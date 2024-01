Netflix: The New Home of WWE Raw

Netflix is set to become the exclusive streaming platform for WWE Raw starting in January 2025. This “long-term partnership” between Netflix and WWE will see all WWE shows and specials, including SmackDown, NXT, and pay-per-views, available on the streaming service in the U.S., Canada, U.K., Latin America, and other territories.

With a reported 10-year deal worth approximately $5 billion, this collaboration signifies a transformative moment for both WWE and Netflix. TKO president and COO, Mark Shapiro, expressed his excitement, stating that the partnership combines the unmissable WWE product with Netflix’s global reach and ensures significant and predictable economics for years to come. This landmark agreement will not only expand WWE’s reach but also bring the excitement of weekly live viewing to Netflix users worldwide.

Monday Night Raw, which has been on the air since its premiere in 1993, will be making its departure from linear television for the first time in its 31-year history. Currently airing on the USA Network, Raw has been a staple on this network since 2005. However, the new deal with Netflix marks a shift in the way WWE Raw reaches its audience.

While NBC Universal, the parent company of USA Network, owns the rights to WWE Network in the U.S., which broadcasts all of the company’s premium live events, this partnership ensures that Netflix becomes the go-to destination for WWE-related content internationally. From documentaries to original series and upcoming projects, Netflix subscribers will soon have access to a wide range of captivating WWE content.

In summary, the collaboration between Netflix and WWE brings a new era for the broadcasting of WWE Raw. With this exciting venture, fans can look forward to experiencing their favorite wrestling show on the popular streaming platform, opening up a world of possibilities for WWE and giving Netflix users a ringside seat to the action.

