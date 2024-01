Nicola Sturgeon to Provide Testimony at Covid-19 Inquiry”>

Former First Minister Nicola Sturgeon is set to give her testimony at the ongoing UK Covid-19 Inquiry, a development that has captured significant attention due to the controversy surrounding the deletion of WhatsApp messages. Baroness Heather Hallett, who is presiding over the inquiry, will hold the hearings in Edinburgh.

While Ms. Sturgeon has previously acknowledged that she did not retain the messages on her personal devices, she has assured that she managed to retrieve copies to submit to the inquiry. Informal messages were already provided to the inquiry last year. In similar fashion, Scottish Government ministers and officials have emphasized that important decisions were regularly recorded on the official system, even if the original messages themselves were deleted as per policy guidelines.

In recent weeks, several prominent figures from Ms. Sturgeon’s government have already appeared before the inquiry to address the issue of deleted WhatsApp messages. Liz Lloyd, the former chief of staff, refuted allegations that a decision regarding guest limits on weddings was made hastily. Last Thursday, the current First Minister, Humza Yousaf, issued an unequivocal apology for the government’s mishandling of requests for WhatsApp messages, acknowledging that their response was subpar.

Furthermore, Mr. Yousaf has initiated an external review into the government’s use of mobile messaging, aiming to shed light on the matter. Additionally, questions may arise regarding Ms. Sturgeon’s decision to provide Professor Devi Sridhar, a public health expert, with her SNP email address for private communication. It should be noted that any relevant emails received Ms. Sturgeon were forwarded to the Scottish Government and are available to the inquiry if deemed necessary.

The ongoing inquiry has also heard testimonies from former Scottish Government ministers Kate Forbes and John Swinney, who addressed issues such as the manual deletion of messages and the lack of documented minutes for “gold command” meetings. As part of the review process, the Scottish Government has appointed an external team to investigate the use of non-corporate technology and mobile messaging apps within the government and its interaction with statutory public inquiries.

The testimony of Nicola Sturgeon is highly anticipated and it is expected to shed further light on the controversial issue of deleted WhatsApp messages during the Covid-19 pandemic.

Σειρά διαδικασιών Έρχεται να δώσει μαρτυρία η πρώην Πρώτη Υπουργός Νικόλα Στέρτζεον στη διεξαγόμενη έρευνα για το Covid-19 στο Ηνωμένο Βασίλειο (UK Covid-19 Inquiry), μια εξέλιξη που έχει τραβήξει σημαντική προσοχή λόγω της αμφισβήτησης γύρω από τη διαγραφή μηνυμάτων WhatsApp. Η βαρόνη Heather Hallett, που διενεργεί την έρευνα, θα πραγματοποιήσει τις ακροάσεις στο Εδιμβούργο.

Ενώ η κυρία Στέρτζεον παραδέχθηκε εκ των προτέρων ότι δεν διατήρησε τα μηνύματα στις προσωπικές της συσκευές, διαβεβαίωσε ότι κατάφερε να ανακτήσει αντίγραφα για υποβολή στην έρευνα. Τα μηνύματα που είχαν χαρακτήρα ανεπίσημης συνομιλίας παραδόθηκαν ήδη στην έρευνα πέρυσι. Με παρόμοιο τρόπο, οι υπουργοί και οι αξιωματούχοι της Κυβέρνησης της Σκωτίας έχουν τονίσει ότι σημαντικές αποφάσεις καταγράφονταν τακτικά στο επίσημο σύστημα, ακόμα κι αν τα ίδια τα μηνύματα διαγράφονταν σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής.

Τις προηγούμενες εβδομάδες, αρκετές προεξέχουσες μορφές από την κυβέρνηση της κυρίας Στέρτζεον έχουν ήδη παρουσιαστεί ενώπιον της έρευνας για να διευθετήσουν το ζήτημα της διαγραφής μηνυμάτων WhatsApp. Η Λιζ Λόιντ, η πρώην αρχηγός γραφείου, απέρριψε τις κατηγορίες ότι η απόφαση σχετικά με τα όρια επισκεπτών σε γάμους πάρθηκε βιαστικά. Την προηγούμενη Πέμπτη, ο τωρινός Πρώτος Υπουργός, Χουμζα Γιουσάφ, ζήτησε απερίφραστα συγνώμη για την εσφαλμένη επεξεργασία των αιτημάτων για μηνύματα WhatsApp, αναγνωρίζοντας ότι η απάντηση τους δεν ήταν επαρκής.

Επιπλέον, ο κ. Γιουσάφ ξεκίνησε μια εξωτερική αξιολόγηση της χρήσης της κυβέρνησης σε θέματα κινητής τηλεφωνίας, με σκοπό να ρίξει φως στο θέμα. Επίσης, μπορεί να υπάρξουν ερωτήματα σχετικά με την απόφαση της κυρίας Στέρτζεον να δώσει στον Καθηγητή Devi Sridhar, ειδικό για την δημόσια υγεία, τη διεύθυνση email του SNP για ιδιωτική επικοινωνία. Να σημειωθεί ότι οι σχετικά emails που λάβει η κυρία Στέρτζεον ανακοινώθηκαν στη σκωτσέζικη κυβέρνηση και είναι διαθέσιμα για την έρευνα εάν κριθεί απαραίτητο.

Η διεξαγωγή της έρευνας έχει επίσης ακουστεί από τους πρώην υπουργούς της Κυβέρνησης της Σκωτίας, Κεητ Φόρμπες και Τζον Σουίνι, που αναφέρθηκαν σε θέματα όπως η χειροκίνητη διαγραφή μηνυμάτων και η έλλειψη τεκμηριωμένων πρακτικών για συναντήσεις “gold command”. Στο πλαίσιο της διαδικασίας επανεξέτασης, η Σκωτσέζικη Κυβέρνηση έχει διορίσει μια εξωτερική ομάδα για να ερευνήσει τη χρήση μη εταιρικής τεχνολογίας και εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας εντός της κυβέρνησης και την αλληλεπίδρασή τους με τις νομικές δημόσιες έρευνες.

Η μαρτυρία της Νικόλα Στέρτζεον αναμένεται με μεγάλη ανυπομονησία και αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως στο πολυσυζητημένο θέμα των διαγραμμένων μηνυμάτων WhatsApp κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19.

