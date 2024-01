Protecting LGBT Rights: The “Secure Our Socials” Campaign

Social media platforms have become powerful tools for communication and empowerment, particularly for LGBT individuals. However, in the Middle East and North Africa (MENA) region, LGBT people face numerous online threats that materialize offline. In response, Human Rights Watch, along with Social Media Exchange (SMEX), INSM Foundation for Digital Rights, Helem, and Damj Association, have launched the “Secure Our Socials” campaign to hold Meta (Facebook, Instagram) accountable for protecting the rights of LGBT individuals in the region.

The campaign addresses the concerning issue highlighted in a previous Human Rights Watch report, which documented how government officials across the MENA region target LGBT people based on their online activity on Meta platforms. These actions include entrapment, online extortion, harassment, doxxing, and outing. Moreover, personal information obtained through illegitimate means is often used in prosecutions. The consequences are devastating, with affected individuals facing offline repercussions that significantly impact their lives.

To address these issues, the “Secure Our Socials” campaign calls upon Meta to be more transparent and accountable in its approach to safeguarding user safety. The campaign demands that Meta publish meaningful data on its investment in user safety, specifically regarding content moderation in the MENA region and worldwide. By doing so, Meta can ensure that LGBT individuals are better protected from online targeting state actors and private individuals.

Meta, being the largest social media company globally, holds a key responsibility to prevent the misuse of its platforms. Facebook and Instagram, in particular, are major avenues for targeting LGBT people in the MENA region. The campaign asserts that Meta must enforce its policies consistently and improve its practices to create a safer environment for all its users, including the LGBT community in the MENA region.

In conclusion, the “Secure Our Socials” campaign aims to bring about significant change in Meta’s approach to protecting LGBT individuals in the MENA region. By promoting transparency, accountability, and consistent policy enforcement, Meta can play a crucial role in ensuring the safety and well-being of its users.

Οι πλατφόρμες κοινωνικών μέσων έχουν γίνει ισχυρά εργαλεία επικοινωνίας και ενδυνάμωσης, ιδιαίτερα για τα άτομα LGBT. Ωστόσο, στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική (ΜΑΒΑ) περιοχή, οι άνθρωποι LGBT αντιμετωπίζουν πολλές απειλές στο διαδίκτυο που γίνονται εμφανείς και εκτός αυτού. Σε απάντηση σε αυτό, η Οργάνωση Human Rights Watch, μαζί με το Κοινωνικό Δίκτυο Ανταλλαγής (SMEX), το Ίδρυμα Αρχών του Ίντερνετ για τα Ψηφιακά Δικαιώματα, τον Οργανισμό Helem και την Ένωση Damj, ξεκίνησαν την καμπάνια “Ασφάλισε τα Κοινωνικά Μας”, με σκοπό να καταστήσουν το Meta (Facebook, Instagram) υπεύθυνο για την προστασία των δικαιωμάτων των άτομων του LGBT στην περιοχή.

Η καμπάνια ασχολείται με το θέμα που αναδείχθηκε σε προηγούμενη έκθεση της Human Rights Watch, όπου καταγράφηκε πώς κυβερνητικοί αξιωματούχοι σε όλη την περιοχή ΜΑΒΑ καταδιώκουν τα άτομα LGBT με βάση τη δραστηριότητά τους στις πλατφόρμες του Meta. Αυτές οι ενέργειες περιλαμβάνουν παγίδευση, διαδικτυακή εκμετάλλευση, παρενόχληση, αποκάλυψη προσωπικών στοιχείων και αποκαλύψεις. Επιπλέον, τα προσωπικά στοιχεία που αποκτήθηκαν με παράνομο τρόπο χρησιμοποιούνται συχνά σε διώξεις. Οι συνέπειες είναι καταστροφικές, με τα επηρεαζόμενα άτομα να αντιμετωπίζουν εκτός σύνδεσης συνέπειες που επηρεάζουν σημαντικά τη ζωή τους.

Για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα, η καμπάνια “Ασφάλισε τα Κοινωνικά Μας” ζητά από το Meta να είναι πιο διαφανές και υπεύθυνο στην προσέγγισή του για τη διασφάλιση της ασφάλειας των χρηστών του. Η καμπάνια απαιτεί από το Meta να δημοσιεύσει συγκεκριμένα δεδομένα σχετικά με τις επενδύσεις του στην ασφάλεια των χρηστών, ειδικότερα όσον αφορά την περιεκτικότητα σε περιεχόμενο στην περιοχή ΜΑΒΑ και παγκοσμίως. Με αυτόν τον τρόπο, το Meta μπορεί να διασφαλίσει ότι τα άτομα LGBT προστατεύονται καλύτερα από την κυβερνητική καταδίωξη και τα ιδιωτικά άτομα στο διαδίκτυο.

Το Meta, ως η μεγαλύτερη εταιρεία κοινωνικών μέσων στον κόσμο, φέρει μεγάλη ευθύνη στο να εμποδίσει την εσφαλμένη χρήση των πλατφορμών του. Το Facebook και το Instagram, ειδικότερα, αποτελούν κύρια μέσα επίθεσης για τα άτομα LGBT στην περιοχή ΜΑΒΑ. Η καμπάνια υποστηρίζει ότι το Meta πρέπει να επιβάλλει συνεπώς τους κανόνες του και να βελτιώσει τις πρακτικές του για να δημιουργήσει ένα πιο ασφαλές περιβάλλον για όλους τους χρήστες του, συμπεριλαμβανομένης της κοινότητας LGBT στην περιοχή ΜΑΒΑ.

Καταλήγοντας, η καμπάνια “Ασφάλισε τα Κοινωνικά Μας” έχει ως στόχο να προκαλέσει σημαντική αλλαγή στην προσέγγιση του Meta στην προστασία των ατόμων LGBT στην περιοχή ΜΑΒΑ. Μέσω της προώθησης της διαφάνειας, της υπευθυνότητας και της συνεπούς εφαρμογής των πολιτικών της, το Meta μπορεί να παίξει ένα κρίσιμο ρόλο στη διασφάλιση της ασφάλειας και της ευημερίας των χρηστών του.