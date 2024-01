Samsung Galaxy S24: A Game-Changer in Smartphone Photography

The much-awaited Samsung Galaxy S24 series has finally been unveiled at the Galaxy Unpacked 2024 event, and it comes bearing exciting news for all photography enthusiasts. Samsung has entered into partnerships with Instagram and Snapchat to bring the same exceptional camera quality found in the stock camera app to these popular social media platforms.

With this groundbreaking integration, users of Galaxy S24, Galaxy S24+, and Galaxy S24 Ultra will now be able to fully utilize the capabilities of their device’s primary camera while capturing photos or videos through Instagram or Snapchat. No more compromising on image quality or losing out on important details – this update ensures that your Instagram and Snapchat captures will be on par with those taken directly from the primary camera.

“The new partnership with Instagram and Snapchat elevates the smartphone photography experience for our users,” said a Samsung spokesperson. “With features like Super HDR advanced AI image editing, Nightography, and video stabilization, Galaxy S24 users can indulge in native camera experiences on their favorite social media platforms.”

Previously, Instagram and Snapchat relied on capturing screenshots of the viewfinder, leading to a noticeable drop in image quality. The Samsung Galaxy S24 series changes that, becoming the first-ever smartphones to support HDR-enabled photos directly on Instagram.

Now, let’s talk about the camera specs. The premium Galaxy S24 Ultra boasts a quad-camera setup, featuring a powerful 200-megapixel primary camera, a 50-megapixel telephoto camera, a 12-megapixel ultra-wide-angle camera, and a 10-megapixel camera. Meanwhile, the Galaxy S24 and Galaxy S24+ share an identical triple rear camera setup, consisting of a 50-megapixel wide camera, a 12-megapixel ultra-wide-angle camera, and a 10-megapixel telephoto camera.

Not forgetting the front camera, all three phones in the Galaxy S24 series come equipped with a 12-megapixel selfie sensor, ensuring stunning self-portraits and high-quality video calls.

Excitement is already building as pre-booking for the Galaxy S24 series has opened in India. The Galaxy S24 Ultra is priced at Rs 1,29,999, while the Galaxy S24 starts at Rs 79,999, and the Galaxy S24+ at Rs 99,999. With its exceptional camera capabilities and integration with popular social media platforms, the Samsung Galaxy S24 series is set to revolutionize smartphone photography and take your Instagram and Snapchat game to new heights.

Η πολυαναμενόμενη σειρά Samsung Galaxy S24 αποκαλύφθηκε επιτέλους στο γεγονός Galaxy Unpacked 2024, φέρνοντας συναρπαστικά νέα για όλους τους λάτρεις της φωτογραφίας. Η Samsung έχει συνεργαστεί με το Instagram και το Snapchat για να φέρει την ίδια εξαιρετική ποιότητα κάμερας που βρίσκεται στην εφαρμογή της κάμερας στις δημοφιλείς πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης αυτές.

Με αυτήν την καινοτομία οι χρήστες των Galaxy S24, Galaxy S24+ και Galaxy S24 Ultra θα μπορούν πλέον να αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες της κύριας κάμερας της συσκευής τους κατά τη λήψη φωτογραφιών ή βίντεο μέσω του Instagram ή του Snapchat. Δεν υπάρχει πλέον συμβιβασμός στην ποιότητα εικόνας ή απώλεια σημαντικών λεπτομερειών – αυτή η ενημέρωση διασφαλίζει ότι οι φωτογραφίες ή τα βίντεο που τραβάτε μέσω του Instagram και του Snapchat θα είναι ίδια με αυτά που τραβιούνται απευθείας από την κύρια κάμερα.

“Η νέα συνεργασία με το Instagram και το Snapchat αναβαθμίζει την εμπειρία φωτογραφίας με smartphone για τους χρήστες μας”, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Samsung. “Με λειτουργίες όπως το Super HDR προηγμένη επεξεργασία εικόνας με τεχνητή νοημοσύνη, το Nightography και η σταθεροποίηση βίντεο, οι χρήστες των Galaxy S24 μπορούν να απολαμβάνουν την κάμερα στις αγαπημένες τους πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης”.

Προηγουμένως, το Instagram και το Snapchat βασίζονταν στην καταγραφή στιγμιότυπων του οπτικού προβολέα, δημιουργώντας μια εμφανή μείωση της ποιότητας της εικόνας. Η σειρά Samsung Galaxy S24 αλλάζει αυτό, γίνοντας τα πρώτα smartphones που υποστηρίζουν φωτογραφίες με ενεργοποιημένο HDR απευθείας στο Instagram.

Ας μιλήσουμε τώρα για τα τεχνικά χαρακτηριστικά της κάμερας. Το premium μοντέλο Galaxy S24 Ultra διαθέτει μια τετραπλή κάμερα, με ισχυρή κύρια κάμερα ανάλυσης 200 megapixels, μια τηλεφακού κάμερα ανάλυσης 50 megapixels, μια ευρυγώνια κάμερα ανάλυσης 12 megapixels και μια κάμερα ανάλυσης 10 megapixels. Παράλληλα, τα μοντέλα Galaxy S24 και Galaxy S24+ διαθέτουν ένα ίδιο καμπυλωτό τριπλό σύστημα κάμερας στο πίσω μέρος, με μια κύρια κάμερα ανάλυσης 50 megapixels, μια ευρυγώνια κάμερα ανάλυσης 12 megapixels και μια τηλεφακού κάμερα ανάλυσης 10 megapixels.

Χωρίς να ξεχνάμε την εμπρόσθια κάμερα, όλα τα τρία τηλέφωνα της σειράς Galaxy S24 είναι εξοπλισμένα με μια εμπρόσθια κάμερα ανάλυσης 12 megapixels, εξασφαλίζοντας εντυπωσιακά αυτοπορτρέτα και κλήσεις βίντεο υψηλής ποιότητας.

Η προπαραγγελία της σειράς Galaxy S24 έχει ήδη αρχίσει στην Ινδία και η αναμονή φαίνεται πως είναι μεγάλη. Το Galaxy S24 Ultra κοστίζει 1,29,999 ρουπίες, ενώ το Galaxy S24 ξεκινά από 79,999 ρουπίες και το Galaxy S24+ από 99,999 ρουπίες. Με τις εξαιρετικές δυνατότητες της κάμερας του και την ολοκλήρωση της ολοκληρωμένης με τα δημοφιλή κοινωνικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η σειρά Samsung Galaxy S24 είναι έτοιμη να επαναπροσδιορίσει τη φωτογραφία με smartphone και να ανεβάσει το επίπεδο του παιχνιδιού σας στο Instagram και το Snapchat.