Triumph for Federico Pozzi and Elsa Taenglander in Cross-Country Skiing Sprint Freestyle Races at Gangwon 2024 Winter YOG

Federico Pozzi from Italy and Elsa Taenglander from Sweden emerged as the victors in the cross-country skiing sprint freestyle races held at the Gangwon 2024 Winter Youth Olympic Games (YOG). The competitions took place at the Alpensia Biathlon Centre, where athletes tackled a challenging 1.4km course.

Elsa Taenglander displayed her prowess from the start, setting the fastest time in the women’s qualification and securing victories in both her quarter-final and semi-final races. In the nail-biting final, Taenglander once again proved to be the strongest contender. Her fellow countrywoman, Kajsa Johansson, earned the silver medal, while Finland’s Nelli-Lotta Karppelin claimed the bronze.

Reflecting on her remarkable achievement, Taenglander expressed, “Winning the gold medal is truly special. I never expected this when I woke up this morning. It was a tough race, with strong competition. The track suited me very well, especially with the challenging ascent at the beginning. It feels amazing to emerge as the champion.”

In the men’s category, Federico Pozzi showed great resilience, finishing as the runner-up in the qualification, quarter-final, and semi-final rounds. However, he saved his best for last, crossing the finish line first in an exhilarating final sprint.

Pozzi shared his strategy, saying, “I decided to change tactics from the quarter-finals. I opted to stay behind and then give my all in the final sprint. And it worked! Before the race, I had no expectations. My main objective was to ski at high speed. My father, a former cross-country skier himself, encouraged me saying, ‘Do your best and put everything into it.'”

Germany’s Jakob Moch secured the second position, while Tabor Greenberg from the United States clinched the final place on the podium.

The cross-country skiing events continue at the Gangwon 2024 Winter YOG on Tuesday with the men’s and women’s 7.5km classic style competitions.

Ο Federico Pozzi από την Ιταλία και η Elsa Taenglander από τη Σουηδία αναδείχθηκαν νικητές στο αγώνα ανάπτυξης του σπριντ στο κροσ-κάντρι σκι που διεξήχθησαν στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων (YOG) του Gangwon 2024. Οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν στο Αλπικό Κέντρο Βιαθλοσυλλόγου, όπου οι αθλητές αντιμετώπισαν ένα απαιτητικό πλάκιο 1,4χλμ.

Η Elsa Taenglander έδειξε το ταλέντο της από την αρχή, θέτοντας τον γρηγορότερο χρόνο στα προκριματικά γυναικών και εξασφαλίζοντας νίκες τόσο στον προημιτελικό όσο και στον ημιτελικό της. Στον συναρπαστικό τελικό, η Taenglander επιδείκνυε για ακόμη μία φορά ότι είναι η ισχυρότερη αντίπαλος. Η συμπατριώτισσά της, Κάισα Γιόχανσον, κέρδισε το ασημένιο μετάλλιο, ενώ η Νέλι-Λότα Κάρπελιν από τη Φινλανδία κατέκτησε το χάλκινο.

Σχολιάζοντας την εκπληκτική της επίτευξη, η Taenglander δήλωσε: “Να κερδίζω το χρυσό μετάλλιο είναι πραγματικά ξεχωριστό. Δεν περίμενα ποτέ αυτό όταν ξύπνησα το πρωί. Ήταν ένας δύσκολος αγώνας, με δυνατούς ανταγωνιστές. Η πίστα μου ταιριάζει πάρα πολύ, ειδικά με την απαιτητική ανάβαση στην αρχή. Είναι καταπληκτικό να αναδεικνύομαι ως πρωταθλήτρια.”

Στην ανδρική κατηγορία, ο Federico Pozzi έδειξε μεγάλη αντοχή, τερματίζοντας ως δεύτερος στα προκριματικά, προημιτελικά και ημιτελικά. Ωστόσο, κράτησε ως το τέλος το καλύτερό του, διασχίζοντας πρώτος τη γραμμή τερματισμού σε έναν συναρπαστικό τελικό σπριντ.

Ο Pozzi μοιράστηκε τη στρατηγική του, λέγοντας: “Αποφάσισα να αλλάξω τακτική από τους προημιτελικούς. Επέλεξα να παραμείνω πίσω και μετά να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό στον τελικό σπριντ. Και τα κατάφερα! Πριν τον αγώνα, δεν είχα καμία προσδοκία. Ο βασικός μου στόχος ήταν να σκιάρω με υψηλή ταχύτητα. Ο πατέρας μου, ο ίδιος πρώην αθλητής στο κροσ-κάντρι σκι, με ενθάρρυνε λέγοντας: ‘Δώσε τον καλύτερό σου εαυτό και βάλ’ όλα σου’.”

Ο Jakob Moch από τη Γερμανία πήρε τη δεύτερη θέση, ενώ ο Tabor Greenberg από τις Ηνωμένες Πολιτείες κατέκτησε την τελευταία θέση στο βάθρο.

Τα αγωνίσματα κροσ-κάντρι σκι συνεχίζονται στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων (YOG) του Gangwon 2024 την Τρίτη με τους αγώνες κλασικού ρεπερτορίου 7,5χλμ για άνδρες και γυναίκες.

