UMG threatens to end licensing agreement with TikTok over compensation issues

Universal Music Group (UMG), the world’s largest music company, has issued a warning to TikTok, stating that it will revoke its licensing agreement if the two companies fail to reach a new deal that adequately compensates artists and songwriters. UMG represents renowned artists including Taylor Swift, BTS, Drake, Ariana Grande, and Justin Bieber, and TikTok boasts over 1 billion active users.

In an open letter, UMG highlighted three key concerns that hindered the renewal discussions with TikTok. Firstly, there is a lack of proper compensation for artists and songwriters whose works are used on the platform. Secondly, UMG expressed the need for protection against potential issues arising from the use of artificial intelligence (AI) in relation to music creation. Lastly, the music company emphasized the importance of online safety for TikTok users, as the platform continues to face challenges related to copyright infringement and content moderation.

UMG accused TikTok of not adequately addressing the issues raised and described the platform’s attempts to undervalue the music as unacceptable. The music company alleged that TikTok attempted to force a deal that was significantly lower in value compared to the previous agreement.

The dispute holds significant implications for up-and-coming artists who heavily rely on TikTok for exposure and career breakthroughs. The platform has proven to be instrumental in launching the careers of artists such as Lil Nas X, Doja Cat, and Jack Harlow, who gained widespread recognition after their songs went viral on TikTok. However, some artists, like Mitski, have raised concerns about feeling pressured their record labels to create music tailored specifically for TikTok.

In response to UMG’s open letter, TikTok defended its position, arguing that the platform offers vital support to artists providing a free promotional and discovery vehicle to a massive user base. TikTok did not directly address UMG’s allegations of offering lower compensation rates for artists and songwriters or the concerns regarding AI-generated music.

The ongoing dispute between UMG and TikTok raises questions about the fair treatment of artists and songwriters on social media platforms, as well as the role of AI in the music industry. The outcome of these discussions will not only impact the relationship between the two companies but also shape the future of music distribution and artist compensation in the digital age.

Ο Universal Music Group (UMG), η μεγαλύτερη μουσική εταιρεία στον κόσμο, έχει εκδώσει προειδοποίηση στο TikTok, ισχυριζόμενη ότι θα ανακαλέσει τη συμφωνία εκχώρησης άδειας της εάν οι δύο εταιρείες αποτύχουν να συμφωνήσουν σε μια νέα συμφωνία που αποζημιώνει επαρκώς τους καλλιτέχνες και τους στιχουργούς. Η UMG εκπροσωπεί γνωστούς καλλιτέχνες, συμπεριλαμβανομένων της Taylor Swift, BTS, Drake, Ariana Grande και Justin Bieber, και το TikTok αριθμεί πάνω από 1 δισεκατομμύριο ενεργούς χρήστες.

Σε επιστολή προς το TikTok, η UMG υπογράμμισε τρεις κύριες ανησυχίες που εμπόδισαν τις συζητήσεις ανανέωσης με το TikTok. Καταρχάς, υπάρχει έλλειψη επαρκούς αποζημίωσης για τους καλλιτέχνες και τους στιχουργούς των έργων που χρησιμοποιούνται στην πλατφόρμα. Δεύτερον, η UMG εξέφρασε την ανάγκη προστασίας από πιθανά θέματα που προκύπτουν από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) σε σχέση με τη μουσική δημιουργία. Τέλος, η μουσική εταιρεία τόνισε τη σημασία της ασφάλειας στο διαδίκτυο για τους χρήστες του TikTok, καθώς η πλατφόρμα συνεχίζει να αντιμετωπίζει προκλήσεις σχετικά με την παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων και τη διαχείριση περιεχομένου.

Η UMG κατηγορεί το TikTok ότι δεν αντιμετωπίζει επαρκώς τα επισημανθέντα ζητήματα και περιγράφει τις προσπάθειες της πλατφόρμας να αμελήσει τη μουσική ως απαράδεκτες. Η μουσική εταιρεία ισχυρίζεται ότι το TikTok προσπάθησε να επιβάλει μια συμφωνία που είχε σημαντικά χαμηλότερη αξία σε σχέση με την προηγούμενη συμφωνία.

Ο διαφωνία έχει σημαντικές επιπτώσεις για νεοερχόμενους καλλιτέχνες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το TikTok για προβολή και πρόοδο στην καριέρα τους. Η πλατφόρμα έχει αποδειχθεί καθοριστική για την εκκίνηση της καριέρας καλλιτεχνών όπως ο Lil Nas X, η Doja Cat και ο Jack Harlow, οι οποίοι απέκτησαν ευρεία αναγνώριση όταν τα τραγούδια τους έγιναν ιούς στο TikTok. Ωστόσο, ορισμένοι καλλιτέχνες, όπως η Mitski, εξέφρασαν ανησυχίες για το να νιώθουν υποχρεωμένοι από τις εταιρείες δίσκων τους να δημιουργούν μουσική ειδικά για το TikTok.

Ανταποκρινόμενος στην ανοιχτή επιστολή της UMG, το TikTok υπερασπίστηκε τη θέση του, υποστηρίζοντας ότι η πλατφόρμα προσφέρει ζωτική υποστήριξη στους καλλιτέχνες παρέχοντας μια δωρεάν προωθητική και εξερευνητική δυνατότητα σε μια μαζική βάση χρηστών. Το TikTok δεν αντιμετώπισε απευθείας τις κατηγορίες της UMG για προσφορά χαμηλότερων αποζημιώσεων σε καλλιτέχνες και στιχουργούς ή τις ανησυχίες σχετικά με την μουσική που δημιουργείται από ΤΝ.

Ο διαρκής διαφωνία μεταξύ της UMG και του TikTok θέτει ερωτήματα για τη δίκαιη μεταχείριση των καλλιτεχνών και των στιχουργών σε κοινωνικές πλατφόρμες, καθώς και τον ρόλο της ΤΝ στη μουσική βιομηχανία. Το αποτέλεσμα αυτών των συζητήσεων θα επηρεάσει όχι μόνο τη σχέση μεταξύ των δύο εταιρειών, αλλά και το μέλλον της διανομής μουσικής και των αποζημιώσεων για τους καλλιτέχνες στην ψηφιακή εποχή.

