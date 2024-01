WhatsApp Beta Update for iOS Brings Passkey Feature Closer

WhatsApp keeps delivering updates, and this time it seems that passkeys will soon become available on the iOS app. While passkeys have been available for Android devices since last year, iPhone users have been waiting for this feature. However, with the latest WhatsApp beta version 24.2.10.73 for iOS, things are looking promising.

According to a report WABetaInfo, the setup screen for passkeys in the iOS app has been unveiled in the latest beta update. This indicates that passkeys support might be coming to the iOS app in the near future.

In case you’re unfamiliar with passkeys, they allow users to securely sign in to their WhatsApp account using biometrics such as Face ID or Touch ID, eliminating the need for a six-digit code. This not only streamlines the login process but also enhances security and minimizes the risk of account compromise.

The provided screenshot showcases the passkey setup screen in WhatsApp for iOS. Users will have the option to enable passkeys or continue using the regular passcode method. Passkeys can be disabled at any time through the settings. Should passkeys not be available on a certain device, users can still request a six-digit code for login.

It is highly recommended to switch to passkeys for added security. In fact, even X (formerly Twitter) has adopted this feature on iOS. Passkeys also come in handy when you are unable to request a login code.

While the passkey feature is still in development, an exact release date has not been confirmed. Nonetheless, it is expected to arrive soon. As an Android user who has already embraced passkeys on multiple apps, the prospect of their integration into the iOS version of WhatsApp is exciting.

Have you switched to passkeys yet? Share your thoughts in the comments section below.

Συχνά γίνονται ενημερώσεις στο WhatsApp και αυτή τη φορά φαίνεται ότι οι κωδικοί πρόσβασης θα γίνουν σύντομα διαθέσιμοι στην εφαρμογή για iOS. Παρόλο που οι κωδικοί πρόσβασης είναι διαθέσιμοι για τις συσκευές Android από το περασμένο έτος, οι χρήστες iPhone περίμεναν αυτήν τη λειτουργία. Ωστόσο, με την τελευταία έκδοση του WhatsApp beta 24.2.10.73 για iOS, φαίνεται ότι πλέον είναι πιθανή η υποστήριξη κωδικών πρόσβασης.

Σύμφωνα με αναφορά του WABetaInfo, ο οθόνη εγκατάστασης των κωδικών πρόσβασης στην εφαρμογή για iOS έχει αποκαλυφθεί στην τελευταία ενημέρωση της έκδοσης beta. Αυτό υπονοεί ότι η υποστήριξη για κωδικούς πρόσβασης μπορεί να έρθει στην εφαρμογή για iOS στο εγγύς μέλλον.

Στην περίπτωση που δεν είστε εξοικειωμένοι με τους κωδικούς πρόσβασης, σας επιτρέπουν να συνδεθείτε ασφαλώς στον λογαριασμό σας στο WhatsApp χρησιμοποιώντας βιομετρικά χαρακτηριστικά, όπως το Face ID ή το Touch ID, αποκλείοντας την ανάγκη για έναν εξαψήφιο κωδικό. Αυτό όχι μόνο διευκολύνει τη διαδικασία σύνδεσης, αλλά ενισχύει επίσης την ασφάλεια και ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο κατάληψης του λογαριασμού.

Η παρεχόμενη εικόνα δείχνει την οθόνη εγκατάστασης κωδικών πρόσβασης στο WhatsApp για iOS. Οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουν τους κωδικούς πρόσβασης ή να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν την κανονική μέθοδο κωδικού πρόσβασης. Οι κωδικοί πρόσβασης μπορούν να απενεργοποιηθούν ανά πάσα στιγμή μέσω των ρυθμίσεων. Εάν οι κωδικοί πρόσβασης δεν είναι διαθέσιμοι σε μια συγκεκριμένη συσκευή, οι χρήστες μπορούν ακόμη να ζητήσουν έναν έξιψήφιο κωδικό για σύνδεση.

Συνιστάται ανεπιφύλακτα η μετάβαση σε κωδικούς πρόσβασης για προστιθέμενη ασφάλεια. Πράγματι, ακόμη και η εφαρμογή X (πρώην Twitter) έχει υιοθετήσει αυτήν την λειτουργία στο iOS. Οι κωδικοί πρόσβασης είναι επίσης χρήσιμοι όταν δεν είστε σε θέση να ζητήσετε έναν κωδικό σύνδεσης.

Ενώ η λειτουργία κωδικών πρόσβασης είναι ακόμη υπό ανάπτυξη, δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη η συγκεκριμένη ημερομηνία κυκλοφορίας. Παρόλα αυτά, αναμένεται να γίνει σύντομα διαθέσιμη. Ως χρήστης Android που έχει ήδη υιοθετήσει κωδικούς πρόσβασης σε πολλές εφαρμογές, η προοπτική της ολοκλήρωσής τους στην έκδοση του WhatsApp για iOS είναι συναρπαστική.

Έχετε ήδη μεταβεί σε κωδικούς πρόσβασης; Μοιραστείτε τις σκέψεις σας στην περιοχή σχολίων παρακάτω.

