WhatsApp Explores New Ways to Simplify File Sharing

WhatsApp, the popular messaging platform, is constantly looking for ways to improve user experience and simplify file sharing among its users. After introducing the long-awaited feature of high-definition file sharing without compression, up to 2GB in size, WhatsApp is now reportedly exploring a new feature called “Share files with people nearby.”

According to reports, this feature will allow users to share files with individuals in close proximity, similar to Android’s “Nearby Share” functionality. Beta testers of WhatsApp on Android version 2.24.2.17 already have access to this feature, which provides a novel way of sharing files securely within a short distance.

To use this feature, users will need to navigate to a designated section of the app where they can send and receive files. Both users must access this section to exchange files, ensuring secure sharing within a limited range. It is worth noting that shaking the device will initiate a share request, further enhancing control over file transfers.

One of the key benefits of this upcoming feature is its end-to-end encryption, which ensures that file transfers remain secure even when not in a WhatsApp chat or on an unfamiliar network. This enhanced encryption and privacy make WhatsApp’s file-sharing feature more appealing compared to Android’s “Near By” sharing or Apple’s Airdrop.

Although this feature is still under development and its release date is uncertain, WhatsApp continues to roll out other new features to enhance user experience. Recently, the platform announced new features for its Channels, including voice updates, polls, share to status, and the ability to have multiple admins. These features aim to improve communication and engagement within WhatsApp Channels.

In conclusion, WhatsApp is committed to providing its users with innovative ways to simplify file sharing and enhance communication. The upcoming “Share files with people nearby” feature, along with the exciting new features for Channels, will undoubtedly further improve the overall WhatsApp experience.

Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις βασισμένες στα κύρια θέματα και πληροφορίες που παρουσιάζονται στο άρθρο:

1. Τι είναι η λειτουργία “Κοινή χρήση αρχείων με άτομα κοντά”;

Η λειτουργία “Κοινή χρήση αρχείων με άτομα κοντά” επιτρέπει στους χρήστες της εφαρμογής WhatsApp να στέλνουν και να λαμβάνουν αρχεία με άλλα άτομα που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση. Η λειτουργία αυτή διασφαλίζει ασφαλή κοινή χρήση αρχείων μεταξύ των χρηστών εντός περιορισμένης απόστασης.

2. Πώς λειτουργεί η λειτουργία “Κοινή χρήση αρχείων με άτομα κοντά”;

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, οι χρήστες πρέπει να μεταβούν σε μια καθορισμένη ενότητα της εφαρμογής όπου μπορούν να στείλουν και να λαμβάνουν αρχεία. Και οι δύο χρήστες πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτήν την ενότητα για να ανταλλάξουν αρχεία, εξασφαλίζοντας την ασφαλή κοινή χρήση εντός περιορισμένης απόστασης. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι με το κούνημα της συσκευής ενεργοποιείται μια αίτηση κοινής χρήσης, βελτιώνοντας έτσι τον έλεγχο επί των μεταφορών αρχείων.

3. Ποια είναι η κύρια πλεονεκτηματική λειτουργία αυτής της λειτουργίας;

Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα αυτής της αναμενόμενης λειτουργίας είναι η κρυπτογράφηση άκρου προς άκρο. Αυτό διασφαλίζει ότι οι μεταφορές αρχείων παραμένουν ασφαλείς ακόμη και όταν δεν βρίσκεστε σε συζήτηση στο WhatsApp ή σε ένα άγνωστο δίκτυο. Αυτή η βελτιωμένη κρυπτογράφηση και απόρρητο καθιστούν τη λειτουργία κοινής χρήσης αρχείων του WhatsApp πιο ελκυστική σε σύγκριση με τη λειτουργία “Nearby Share” του Android ή το Airdrop της Apple.

4. Τι άλλες νέες λειτουργίες πρόσθεσε το WhatsApp πρόσφατα;

Πρόσφατα, το WhatsApp ανακοίνωσε νέες λειτουργίες για τα κανάλια του, συμπεριλαμβανομένων ενημερώσεων φωνής, δημοσκοπήσεων, κοινή χρήση στην κατάσταση και τη δυνατότητα να έχουν πολλούς διαχειριστές. Αυτές οι λειτουργίες στοχεύουν να βελτιώσουν την επικοινωνία και τη συμμετοχή εντός των καναλιών του WhatsApp.

