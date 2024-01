WhatsApp Rumors: A New Feature to Share Files with Nearby Users

WhatsApp users, hold on to your seats because there’s an exciting rumor going around. According to recent reports, the popular messaging app might introduce its own version of the AirDrop feature. So, what can we expect from this potential addition to WhatsApp?

If the rumors are to be believed, Meta, the parent company of WhatsApp, is allegedly developing a brand-new feature that will allow users to share files with nearby individuals. This exciting discovery was made WABetaInfo, who found evidence of the feature in the 2.24.2.20 beta version of WhatsApp.

As of now, we don’t have many specifics about how this feature will function, but it is speculated that it may use Bluetooth technology. This means that users will be able to share files seamlessly with nearby individuals without requiring an internet connection.

Notably, WhatsApp’s end-to-end encryption is expected to be maintained, ensuring that the privacy of users’ conversations and shared files will remain intact. Furthermore, both the sender’s and recipient’s usernames are likely to be displayed, allowing for easy identification.

In an interesting twist, this new feature might also provide users with a gesture-based functionality. This means that users could potentially enable the feature performing a simple gesture, such as shaking their device or any other action that WhatsApp determines.

Unfortunately, we currently lack a confirmed release date for this fascinating feature. It is advisable to await further updates and official confirmation from WhatsApp regarding its development and launch.

What are your thoughts on this exciting news? Keep an eye out for more updates like this on TechNave!

Χρήστες του WhatsApp, προετοιμαστείτε γιατί υπάρχει ένας συναρπαστικός φήμη που κυκλοφορεί. Σύμφωνα με πρόσφατες αναφορές, η δημοφιλής εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων ενδέχεται να εισαγάγει τη δική της έκδοση του AirDrop. Τι μπορούμε να περιμένουμε από αυτήν την πιθανή προσθήκη στο WhatsApp;

Εάν οι φήμες αποδειχθούν αληθινές, η Meta, η μητρική εταιρεία του WhatsApp, φαίνεται ότι αναπτύσσει μια ολοκαίνουρια λειτουργία που θα επιτρέπει στους χρήστες να μοιράζονται αρχεία με άλλα άτομα που βρίσκονται κοντά. Αυτό το συναρπαστικό εύρημα έγινε από το WABetaInfo, που ανακάλυψε αποδείξεις της λειτουργίας στην έκδοση 2.24.2.20 beta του WhatsApp.

Προς το παρόν, δεν έχουμε πολλές λεπτομέρειες σχετικά με το πώς θα λειτουργεί αυτή η λειτουργία, αλλά υποθέτεται ότι μπορεί να χρησιμοποιεί την τεχνολογία Bluetooth. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες θα μπορούν να μοιράζονται αρχεία απρόσκοπτα με άλλα άτομα που βρίσκονται κοντά χωρίς να απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο.

Το χαρακτηριστικό κρυπτογράφησης από άκρο σε άκρο του WhatsApp αναμένεται να διατηρηθεί, διασφαλίζοντας έτσι την απόρρητοτητα των συνομιλιών και των κοινόχρηστων αρχείων των χρηστών. Επιπλέον, πιθανόν να εμφανίζονται και οι ονομασίες χρήστη του αποστολέα και του παραλήπτη, επιτρέποντας έτσι εύκολη αναγνώριση.

Σε μια ενδιαφέρουσα προσθήκη, αυτή η νέα λειτουργία θα μπορούσε επίσης να παρέχει στους χρήστες μια λειτουργία με βάση τις χειρονομίες. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες θα μπορούν πιθανώς να ενεργοποιήσουν τη λειτουργία κάνοντας μια απλή χειρονομία, όπως να κουνήσουν τη συσκευή τους ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια προσδιορίσει το WhatsApp.

Δυστυχώς, προς το παρόν δεν έχουμε επιβεβαιωμένη ημερομηνία κυκλοφορίας για αυτό το συναρπαστικό χαρακτηριστικό. Συνίσταται να περιμένετε περισσότερα ενημερώσεις και επίσημες επιβεβαιώσεις από το WhatsApp σχετικά με την ανάπτυξη και την κυκλοφορία του.

Ποιες είναι οι σκέψεις σας γι’ αυτά τα συναρπαστικά νέα; Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες ενημερώσεις σαν αυτές στο TechNave!

Key terms/jargon:

– AirDrop: Το AirDrop είναι μια λειτουργία που διατίθεται σε συσκευές της Apple και επιτρέπει την ασύρματη μεταφορά αρχείων μεταξύ συσκευών που βρίσκονται κοντά, χρησιμοποιώντας Bluetooth.

