Αύξηση τιμής του Paramount+ με Showtime: Τι πρέπει να γνωρίζετε

Το Paramount+ ανακοίνωσε την πρώτη αύξηση τιμής του φέτος με την εισαγωγή του Paramount+ With Showtime, και ο CEO της Paramount, Bob Bakish, δήλωσε ότι δεν θα είναι η τελευταία. Στόχος είναι να αυξηθεί και πάλι η τιμή του Paramount+ With Showtime κάποια στιγμή στα επόμενα δύο χρόνια1. Τον Φεβρουάριο, η Paramount αποκάλυψε ότι η μηνιαία τιμή του premium επιπέδου Paramount+ με Showtime θα ανέβει στα $11.99/μήνα, από $9.99 που είναι τώρα1. Το βασικό επίπεδο χωρίς Showtime και με διαφημίσεις θα ανέβει από $4.99 σε $5.99 μηνιαίως1. Οι αυξήσεις τιμών ήρθαν με την εισαγωγή του Paramount+ With Showtime τον Ιούνιο1.

Το Paramount+ With Showtime προσφέρει πρόσβαση σε όλα όσα περιλαμβάνει το βασικό πλάνο, καθώς και περιεχόμενο από το Showtime, όπως τις σειρές “Billions”, “Dexter”, “Yellowjackets”, “George & Tammy” και άλλες12. Οι υπάρχοντες συνδρομητές του premium πλάνου – με ή χωρίς το πακέτο Showtime – θα αναβαθμιστούν αυτόματα στο Paramount+ With Showtime12. Επιπλέον, η Paramount προσφέρει στους νέους πελάτες δωρεάν δοκιμή 30 ημερών για το Paramount+ With Showtime12.

Ωστόσο, το Paramount+ θα αυξήσει επίσης την τιμή για το “Essential” πλάνο του, το οποίο δεν θα περιλαμβάνει περιεχόμενο από το Showtime. Αυτό το πλάνο θα κοστίζει $5.99 το μήνα, αυξημένο από τα $4.99 που κοστίζει επί του παρόντος10.