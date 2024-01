Είναι δωρεάν το Paramount;

Το Paramount Plus είναι μια υπηρεσία streaming που προσφέρει μια πληθώρα ταινιών, τηλεοπτικών εκπομπών και αθλητικών γεγονότων. Παρόλο που η υπηρεσία δεν είναι δωρεάν, προσφέρει μια δοκιμαστική περίοδο επτά ημερών για νέα μέλη56. Επιπλέον, το Paramount Plus προσφέρει δύο σχέδια συνδρομής: το Essential Plan που υποστηρίζεται από διαφημίσεις και το Showtime Plan χωρίς διαφημίσεις, το οποίο περιλαμβάνει επίσης τα αυθεντικά του Showtime6.

Τι προσφέρει το Paramount Plus;

Το Paramount Plus προσφέρει πρόσβαση σε κλασικά, νέα και αυθεντικά προγράμματα από τα Nickelodeon, Comedy Central, BET, MTV, Paramount Pictures και CBS4. Το Premium Plan προσθέτει επίσης ζωντανή πρόσβαση στο τοπικό σας δίκτυο CBS και πρόσβαση κατόπιν αιτήματος στο Showtime. Οι τρέχουσες εκπομπές στο CBS είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος μέσω του Paramount Plus την επόμενη ημέρα που προβάλλονται στην τηλεόραση, επομένως μπορείτε να παρακολουθήσετε όλα τα αγαπημένα σας, συμπεριλαμβανομένων των “Survivor”, “NCIS” και “Ghosts” χωρίς καλωδιακή συνδρομή4.

Πώς μπορώ να δοκιμάσω το Paramount Plus δωρεάν;

Το Paramount Plus προσφέρει μια δοκιμαστική περίοδο επτά ημερών για νέα μέλη. Για να εγγραφείτε στη δωρεάν δοκιμή του Paramount Plus, επισκεφθείτε τον ιστότοπο και κάντε κλικ στο “Try It for Free”6. Το Amazon Prime προσφέρει επίσης μια δοκιμαστική περίοδο επτά ημερών για το Paramount Plus, καθώς και μια δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών για το Amazon Prime Video6.