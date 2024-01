“Η Γυναίκα στον Τοίχο”: Ένα Συναρπαστικό Θρίλερ Σειράς από το Showtime

Η νέα σειρά θρίλερ “Η Γυναίκα στον Τοίχο” που γράφτηκε και δημιουργήθηκε από τον υποψήφιο για BAFTA, Joe Murtagh (Calm with Horses), αποκαλύπτεται μέσα από το τελευταίο τρέιλερ. Η σειρά παράγεται από την Motive Pictures για το Showtime και το BBC. Επιπλέον, η σειρά είναι εκτελεστικά παραγόμενη από τον Simon Maxwell (Get Millie Black, Deep State), τον Sam Lavender (Saint Maud, The Lobster), τον Murtagh, τον Wilson (Mrs. Wilson, True Things), και τον Harry Wootliff (True Things). Η διανομή της σειράς γίνεται από την Paramount Global Content Distribution.

Η “Γυναίκα στον Τοίχο” αναμένεται να κρατήσει τους τηλεθεατές σε αγωνία, καθώς η ιστορία εξελίσσεται και οι χαρακτήρες αποκαλύπτονται. Με την εξαιρετική συγγραφή του Joe Murtagh και την παραγωγή από την Motive Pictures, η σειρά αναμένεται να είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς τίτλους της χρονιάς.

