Η Επανεκκίνηση της Σειράς “Gattaca” Ακυρώθηκε από το Showtime

Το Showtime ακύρωσε το σχέδιο του για τη σειρά Gattaca, όπως αποκάλυψε το Hollywood Reporter1. Η σειρά ανακοινώθηκε τον Μάρτιο με τους βραβευμένους με Emmy, Howard Gordon και Alex Gansa, να είναι υπεύθυνοι για τη σειρά και χαρακτηρίστηκε ως συνέχεια της κλασικής επιστημονικής φαντασίας που πρωταγωνιστούσαν οι Ethan Hawke και Uma Thurman, λαμβάνοντας χώρα μία γενιά μετά τα γεγονότα της αρχικής ταινίας1.

Η ακύρωση δεν έρχεται ως έκπληξη, καθώς το Showtime έχει ακυρώσει πολλές σειρές υπό τη νέα του ηγεσία και εξετάζει όλα τα προγράμματά του1. Η Gattaca δεν είναι η μοναδική σειρά που πήρε πράσινο φως και ακυρώθηκε, καθώς στη λίστα προστίθεται και η κωμωδία Seasoned, εμπνευσμένη από το πραγματικό ζευγάρι Mandy Patinkin και Kathryn Grody1. Επιπλέον, δύο ακόμη έργα, το Split και το Sweetness, ακυρώθηκαν κατά το στάδιο ανάπτυξης1.

Υπό τη νέα του στρατηγική, το Showtime επιδιώκει να επενδύσει σε πνευματική ιδιοκτησία που ανήκει στο δίκτυο, αντί για περιεχόμενο με άδεια χρήσης, όπως η Gattaca1. Για αυτόν τον λόγο, το δίκτυο έχει ακυρώσει και περάσει σε πολλές σειρές, όπως το Three Women, το Ripley, το King Shaka, το Ziwe, το I Love That For You, το The L Word: Generation Q, το Let the Right One In και το American Gigolo, μεταξύ άλλων2.

Στο πλαίσιο αυτής της αλλαγής στρατηγικής, το Showtime έχει ακυρώσει τέσσερις σειρές που βρίσκονταν υπό ανάπτυξη, μεταξύ των οποίων το Seasoned, βασισμένο στον πραγματικό γάμο του Mandy Patinkin, και το Gattaca6. Η απόφαση αυτή αναμένεται να επηρεάσει τη μελλοντική πορεία του δικτύου και της παραγωγής περιεχομένου.

Η ακύρωση της σειράς Gattaca αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός για το Showtime, καθώς η σειρά θα μπορούσε να αποτελέσει μια ενδιαφέρουσα προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο του δικτύου. Ωστόσο, η αλλαγή στρατηγικής και η επικέντρωση στην πνευματική ιδιοκτησία που ανήκει στο δίκτυο μπορεί να οδηγήσει σε νέες και πρωτότυπες σειρές που θα καθορίσουν το μέλλον του Showtime.