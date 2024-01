Η Μεταμόρφωση του Δικτύου SHOWTIME σε Paramount+: Μια Νέα Εποχή για την Τηλεόραση

Τον προηγούμενο μήνα, η Paramount ανακοίνωσε ότι το δίκτυο τηλεόρασης SHOWTIME θα αναδιοργανωθεί και θα γίνει Paramount+ με SHOWTIME. Αυτή η ανακοίνωση ακολουθεί την προηγούμενη ανακοίνωση του 2023 ότι οι εφαρμογές streaming του SHOWTIME θα κλείσουν και θα ενσωματωθούν στην εφαρμογή Paramount+. Τώρα, το δίκτυο τηλεόρασης έχει αναδιοργανωθεί καθώς προσθέτει προγραμματισμό από το Paramount+.

Το νέο δίκτυο θα συνεχίσει να προβάλλει τις αυθεντικές σειρές του SHOWTIME, συμπεριλαμβανομένων των “A GENTLEMAN IN MOSCOW”, “THE DEPARTMENT” που παρήγαγε ο George Clooney και “THE WOMAN IN THE WALL”, καθώς και τις βραβευμένες και πολιτισμικά επιδραστικές σειρές του SHOWTIME όπως “FELLOW TRAVELERS”, “THE CHI”, “THE CURSE”, “YELLOWJACKETS” και “YOUR HONOR”, μεταξύ άλλων. Ωστόσο, θα βρείτε επίσης προγραμματισμό του Paramount+ στο δίκτυο όταν συμβεί η αναδιοργάνωση, συμπεριλαμβανομένων των “HALO (S1)”, “MAYOR OF KINGSTOWN (S1-2)” του Taylor Sheridan, “STAR TREK: DISCOVERY (S1-4)”, “WOLF PACK (S1)” και πολλά άλλα. Αυτή η αναδιοργάνωση θα συμβεί στις 8 Ιανουαρίου 2024. Από αυτή την ημερομηνία, το SHOWTIME θα γίνει το Paramount+ με SHOWTIME.

Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

Τι είναι το Paramount+;

Το Paramount+ είναι μια υπηρεσία streaming που προσφέρει μια πληθώρα τηλεοπτικών σειρών και ταινιών από το δίκτυο Paramount.

Τι σημαίνει η αναδιοργάνωση του SHOWTIME σε Paramount+;

Αυτό σημαίνει ότι το δίκτυο SHOWTIME θα αλλάξει το όνομά του σε Paramount+ και θα προσθέσει περισσότερο περιεχόμενο από το Paramount+ στον προγραμματισμό του.

Θα συνεχίσει το Paramount+ να προβάλλει τις αυθεντικές σειρές του SHOWTIME;

Ναι, το Paramount+ θα συνεχίσει να προβάλλει τις αυθεντικές σειρές του SHOWTIME, καθώς και νέες σειρές και ταινίες από το Paramount+.

Εξηγήσεις Όρων

Streaming: Η μετάδοση δεδομένων (συνήθως βίντεο ή ήχου) σε υπολογιστή ή κινητό συσκευή σε πραγματικό χρόνο, αντί για τη λήψη τους για αργότερη χρήση.

Αναδιοργάνωση: Η διαδικασία αλλαγής της δομής, του ονόματος ή της ιδιότητας ενός οργανισμού ή εταιρείας.

Paramount+: Μια υπηρεσία streaming που προσφέρει προγράμματα τηλεόρασης και ταινίες από το δίκτυο Paramount.

SHOWTIME: Ένα αμερικανικό δίκτυο καλωδιακής τηλεόρασης που προβάλλει πρωτότυπες σειρές, ταινίες, ντοκιμαντέρ και ειδικές εκπομπές1.