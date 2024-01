Νέες Προσθήκες στο Πρόγραμμα του HBO Max: 16-22 Οκτωβρίου

Το πρόγραμμα του HBO Max για την περίοδο 16-22 Οκτωβρίου περιλαμβάνει τρεις πρωτότυπες σειρές του HBO Max: Candy Cruz, Peter & The Wolf και Teenage Kiss: The Future Is Dead1.

Candy Cruz

Στις 19 Οκτωβρίου, οι τηλεθεατές μπορούν να αρχίσουν να παρακολουθούν τη σειρά Candy Cruz1. Η σειρά αφορά την Candy Cruz, η οποία χάρη στο φυσικό της ταλέντο στη μαγειρική κερδίζει μια θέση σε έναν τηλεοπτικό διαγωνισμό μαγειρικής που θα της προσφέρει όχι μόνο φήμη αλλά και μια αξέχαστη εμπειρία1. Πρωταγωνιστούν οι Cassandra Sanchez Navarro, Erika Buenfil και Eugenio Siller1.

Peter & The Wolf

Επίσης, στις 19 Οκτωβρίου, οι τηλεθεατές μπορούν να παρακολουθήσουν την κινούμενη ταινία μικρού μήκους Peter & The Wolf1. Η ταινία, που συνδυάζει χειροποίητη 2D κινούμενη σχεδίαση με έναν κατασκευασμένο κόσμο, ακολουθεί τον 12χρονο Peter, ο οποίος μετά τον θάνατο ενός γονιού μένει στη φροντίδα του παππού του1. Η ταινία είναι εικονογραφημένη από τον μουσικό Bono και έχει μουσική και αφήγηση από τον Gavin Friday1.

Teenage Kiss: The Future Is Dead

Τέλος, στις 19 Οκτωβρίου, οι τηλεθεατές μπορούν να παρακολουθήσουν τη βραζιλιάνικη σειρά Teenage Kiss: The Future Is Dead, που διαδραματίζεται σε έναν δυστοπικό κόσμο1.

Άλλες κυκλοφορίες για την περίοδο 16-22 Οκτωβρίου περιλαμβάνουν τις σειρές Wardens of the North, Good Bones Season 8, Cuquin και aka MR. CHOW1.