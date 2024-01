Πώς μπορώ να ακυρώσω το Paramount Plus με τη συνδρομή SHOWTIME;

Πολλοί από εμάς έχουμε συνδρομές σε διάφορες υπηρεσίες streaming, όπως το Paramount Plus με SHOWTIME. Ωστόσο, μπορεί να έρθει η στιγμή που θέλουμε να ακυρώσουμε τη συνδρομή μας. Ακολουθεί ένας απλός οδηγός για το πώς μπορείτε να το κάνετε.

Αν έχετε εγγραφεί μέσω της Apple TV, πηγαίνετε στις Ρυθμίσεις, επιλέγετε Χρήστες & Λογαριασμοί και επιλέγετε τον λογαριασμό σας. Στη συνέχεια, επιλέξτε την επιλογή Συνδρομές, βρείτε τη συνδρομή Paramount Plus και επιλέξτε Ακύρωση Συνδρομής. Ακολουθήστε τις οδηγίες που θα εμφανιστούν1.

Αν έχετε εγγραφεί μέσω του ιστότοπου paramountplus.com, επισκεφτείτε τον ιστότοπο και κάντε κλικ στο όνομα χρήστη σας στην πάνω δεξιά γωνία. Κάντε κλικ στην επιλογή “Λογαριασμός” και κατακυλίστε προς τα κάτω για να βρείτε και να κάνετε κλικ στην επιλογή “Ακύρωση συνδρομής”2.

Αν έχετε εγγραφεί μέσω του showtime.com, πηγαίνετε στο www.showtime.com και συνδεθείτε στον λογαριασμό SHOWTIME σας. Πηγαίνετε στις Ρυθμίσεις > Ο Λογαριασμός σας. Κάτω από ‘Συνδρομές’, κάντε κλικ στον σύνδεσμο ‘Ακύρωση της Συνδρομής σας’3.

Σημειώστε ότι οι οδηγίες για την ακύρωση μιας συνδρομής Paramount Plus ή μιας δωρεάν δοκιμής Paramount Plus είναι οι ίδιες4.

Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη συνδρομή μου στο Paramount Plus με SHOWTIME;

Μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή σας μέσω της Apple TV, του ιστότοπου paramountplus.com ή του showtime.com, ανάλογα με το πού έχετε εγγραφεί.

Είναι διαφορετική η διαδικασία ακύρωσης μιας δωρεάν δοκιμής Paramount Plus;

Όχι, οι οδηγίες για την ακύρωση μιας συνδρομής Paramount Plus ή μιας δωρεάν δοκιμής Paramount Plus είναι οι ίδιες4.

Εξηγήσεις Όρων

Streaming: Η μετάδοση δεδομένων (συνήθως βίντεο ή ήχου) σε υπολογιστή ή άλλη συσκευή σε πραγματικό χρόνο, χωρίς την ανάγκη να κατεβάσετε τα δεδομένα πρώτα.

Συνδρομή: Η διαδικασία πληρωμής ενός ποσού (συνήθως μηνιαίας) για την πρόσβαση σε μια υπηρεσία ή προϊόν.

Δωρεάν Δοκιμή: Μια περίοδος κατά την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια υπηρεσία δωρεάν, πριν αποφασίσετε αν θέλετε να πληρώσετε για μια πλήρη συνδρομή.