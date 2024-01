Τα καλύτερα έργα που μπορείτε να παρακολουθήσετε στο Showtime αυτή τη στιγμή

Είναι η ώρα για Showtime! Όχι, δεν κάνω πλάκα, είναι πραγματικά η ώρα για Showtime. Αναρωτιέμαι αν κάνουν αυτό το αστείο στα γραφεία του Showtime. Οι εργαζόμενοι περπατούν και φωνάζουν “είναι η ώρα για Showtime!” ο ένας στον άλλον; Παίζουν χαρούμενα γύρω από τον διανομέα νερού; Η σύμβαση εργασίας τους απαιτεί τη χρήση αυτής της φράσης; Αν ήμουν ο διευθύνων σύμβουλος του Showtime, σίγουρα θα το έκανα. Πάντως, αυτές είναι οι καλύτερες ταινίες στο Showtime αυτή τη στιγμή. Αν παρακολουθείτε με φίλους, παρακαλώ ψιθυρίστε τη φράση “είναι η ώρα για Showtime, μωρό μου” περιστασιακά κατά τη διάρκεια της επιλεγμένης σας ταινίας. Οι φίλοι σας θα το βρουν αστείο.

“Everything Everywhere All at Once” – Γιατί να σας πω την πλοκή της ταινίας των Daniel Kwan και Daniel Scheinert, “Everything Everywhere All at Once”; Όλοι την έχουμε δει. Είναι για μια ιδιοκτήτρια πλυντηρίου και μητέρα, που παίζει η Michelle Yeoh, η οποία πρέπει να πηδήξει μέσα από εναλλακτικές πραγματικότητες για να σταματήσει την αποξενωμένη κόρη της από το να καταστρέψει το σύμπαν με ένα bagel. Τι είναι τόσο δύσκολο να καταλάβεις;

“1917” – Η ταινία του Sam Mendes, “1917”, πρωταγωνιστεί τεχνικά ο George MacKay, αλλά Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ αυτής της ταινίας είναι η κάμερα με την οποία την γύρισαν. Τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Η ταινία ακολουθεί έναν νεαρό στρατιώτη που έχει αναλάβει τη μεταφορά κρίσιμων στρατιωτικών εντολών σε ένα κατεστραμμένο ευρωπαϊκό εδάφος. Και τα καταφέρνει όλα σε μία λήψη. Ε, όχι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ – κρύβουν μερικές λήψεις εδώ και εκεί, αλλά η ταινία είναι γυρισμένη για να φαίνεται σαν να την έκαναν σε μία λήψη. Και είναι εκπληκτικό.

“Ladybird” – Πριν υπήρχε η Barbie, υπήρχε το “Ladybird” της Greta Gerwig. Αυτό το δράμα ενηλικίωσης πρωταγωνιστεί η Saoirse Ronan ως ένα κορίτσι από καθολικό σχολείο στο Sacramento που ονειρεύεται να παρακολουθήσει “το κολέγιο των δροσερών ανθρώπων” στην Ανατολική Ακτή.

Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

Τι είναι το Showtime;

Το Showtime είναι ένα αμερικανικό καλωδιακό και δορυφορικό τηλεοπτικό δίκτυο που προβάλλει μια ποικιλία ταινιών, σειρών και αθλητικών εκδηλώσεων.

