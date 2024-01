Τι έρχεται στο Disney Plus Νοέμβριος 2023;

Το Disney Plus, το αφιερωμένο ψηφιακό σπίτι για ταινίες και εκπομπές από την Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic και πολλά άλλα, ετοιμάζεται να προσφέρει μια σειρά από νέο περιεχόμενο τον Νοέμβριο του 202312.

Από τις 1η Νοεμβρίου, οι συνδρομητές θα μπορούν να απολαύσουν τη δεύτερη σεζόν της σειράς “Behind the Attraction”, η οποία παρουσιάζει τα πιο εμβληματικά και αγαπημένα αξιοθέατα των πάρκων Disney12. Επίσης, θα προβληθεί η τελετή του Rock & Roll Hall of Fame, με την εισαγωγή των Kate Bush, Sheryl Crow, Missy Elliott, George Michael, Willie Nelson, Rage Against The Machine και The Spinners, μεταξύ άλλων2.

Τον Νοέμβριο, θα κυκλοφορήσουν επίσης νέα επεισόδια από τη σειρά “Star Wars: Young Jedi Adventures”, που ακολουθεί τους νεαρούς Jedi καθώς μαθαίνουν τους τρόπους της Δύναμης και εξερευνούν το γαλαξία2. Επιπλέον, θα προβληθεί η δεύτερη σεζόν της σειράς “The Santa Clauses”, με τον Scott Calvin να επιστρέφει ως ο αληθινός Άγιος Βασίλης μετά από 28 χρόνια12.

Στις 15 Νοεμβρίου, θα προστεθούν νέα επεισόδια από τη σειρά “The Ghost and Molly McGee”, ενώ στις 20 Νοεμβρίου θα κυκλοφορήσει η σειρά “Incredible Animal Journeys”2. Τέλος, στις 23 Νοεμβρίου, θα προβληθεί η ταινία “The Naughty Nine”2.

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι η διαθεσιμότητα των τίτλων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή και είναι υπόλογη σε αλλαγές12.

