Τι έρχεται στο Disney plus τον Δεκέμβριο του 2023;

Καθώς το 2023 πλησιάζει στο τέλος του, το Disney+ ετοιμάζεται να προσφέρει στους συνδρομητές του στις Ηνωμένες Πολιτείες μια πληθώρα νέου πρωτότυπου περιεχομένου. Από την πρώτη σειρά της Pixar μέχρι μια ολοκαίνουργια σειρά “Percy Jackson”, το Disney+ έχει κάτι για όλους αυτόν τον Δεκέμβριο23.

Στις 1 Δεκεμβρίου, οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το “Indiana Jones And The Dial Of Destiny”, όπου ο ατρόμητος αρχαιολόγος Indiana Jones αγωνίζεται ενάντια στον χρόνο για να ανακτήσει έναν θρυλικό δίσκο που μπορεί να αλλάξει την πορεία της ιστορίας24. Επίσης, θα κυκλοφορήσει το “Timeless Heroes”, μια ντοκιμαντέρ που εξερευνά την διαρκή έλξη του Harrison Ford και την πορεία του στην υποκριτική24.

Αλλά αυτά δεν είναι τα μόνα που έρχονται στο Disney+ αυτόν τον Δεκέμβριο. Οι θεατές μπορούν επίσης να αναμένουν την πρεμιέρα της σειράς “Percy Jackson and the Olympians”, μιας προσαρμογής της δημοφιλούς σειράς βιβλίων του Rick Riordan3.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι αυτή η λίστα δεν είναι πλήρης και θα ενημερωθεί με νέες προσθήκες καθώς ανακοινώνονται. Το περιεχόμενο μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα σας, και αυτή η λίστα βασίζεται στο πρόγραμμα κυκλοφορίας των ΗΠΑ2.

Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

Τι είναι το Disney+;

Το Disney+ είναι μια υπηρεσία streaming που προσφέρει ταινίες και σειρές από τη Disney, τη Pixar, τη Marvel, το Star Wars, το National Geographic και πολλά άλλα, μαζί με αποκλειστικά πρωτότυπα του Disney+4.

Ποιο περιεχόμενο θα είναι διαθέσιμο στο Disney+ τον Δεκέμβριο του 2023;

Τον Δεκέμβριο του 2023, το Disney+ θα προσφέρει μια πληθώρα νέου περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων των “Indiana Jones And The Dial Of Destiny”, “Timeless Heroes” και “Percy Jackson and the Olympians”23.

Εξηγήσεις Όρων

Streaming: Η μετάδοση είναι η διαδικασία μετάδοσης δεδομένων (συνήθως ήχου ή βίντεο) στο διαδίκτυο με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να γίνει πραγματικός χρόνος επεξεργασίας.

Disney+ Originals: Αυτές είναι ταινίες και σειρές που έχουν δημιουργηθεί αποκλειστικά για την πλατφόρμα streaming του Disney+.

Percy Jackson and the Olympians: Αυτή είναι μια σειρά βιβλίων για νέους ενηλίκους που γράφτηκε από τον Rick Riordan και ακολουθεί τις περιπέτειες ενός νεαρού αγοριού που ανακαλύπτει ότι είναι ο γιος του Ποσειδώνα.