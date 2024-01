Ο Nathan Fielder, γεννημένος στις 12 Μαΐου 1983, είναι ένας Καναδός κωμικός, ηθοποιός, συγγραφέας, σκηνοθέτης, παραγωγός και επιχειρηματίας1. Είναι περισσότερο γνωστός για τη συμμετοχή του στην τηλεοπτική σειρά “Nathan for You”2. Πρόσφατα, ο Fielder έχει αναλάβει ένα νέο ρόλο στην επερχόμενη σειρά του Showtime, “The Curse”, όπου πρωταγωνιστεί μαζί με την Emma Stone4. Αυτό αναμένεται να είναι μια σημαντική αλλαγή στην καριέρα του, καθώς θα υποδύεται έναν πλήρως φανταστικό χαρακτήρα, αντί για τον εαυτό του ή την προσωπικότητα που παρουσιάζει στον κόσμο4.

Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

**Ποιος είναι ο Nathan Fielder;**

Ο Nathan Fielder είναι ένας Καναδός κωμικός, ηθοποιός, συγγραφέας, σκηνοθέτης, παραγωγός και επιχειρηματίας, γνωστός κυρίως για τη συμμετοχή του στην τηλεοπτική σειρά “Nathan for You”1.

**Τι κάνει τώρα ο Nathan Fielder;**

Ο Nathan Fielder πρωταγωνιστεί στην επερχόμενη σειρά του Showtime, “The Curse”, μαζί με την Emma Stone4.

**Σε ποιες άλλες τηλεοπτικές σειρές έχει συμμετάσχει ο Nathan Fielder;**

Ο Nathan Fielder έχει συμμετάσχει σε πολλές τηλεοπτικές σειρές, όπως “The Simpsons”, “Transparent”, “Bob’s Burgers”, “Kroll Show”, “Rick and Morty”, “Jon Benjamin Has A Van” και “This Hour Has 22 Minutes”2.

Εξηγήσεις Όρων

Showtime: Ένα αμερικανικό καλωδιακό και δορυφορικό τηλεοπτικό δίκτυο που προσφέρει πρωτότυπες σειρές, ταινίες και σπέσιαλ παραστάσεις.

Nathan for You: Μια τηλεοπτική σειρά κωμωδίας που προβλήθηκε από το 2013 έως το 2017, με τον Nathan Fielder να προσφέρει ασυνήθιστες ιδέες για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αυξήσουν την πελατεία τους2.