Το “Indiana Jones 5” έρχεται στο Disney Plus: Ημερομηνία και ώρα κυκλοφορίας

Το πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο της περιπέτειας του Indiana Jones, με τίτλο “Indiana Jones and the Dial of Destiny”, θα κυκλοφορήσει επίσημα στο Disney Plus στις 1 Δεκεμβρίου 20231. Παρά την απογοητευτική πρεμιέρα στο box office, υπάρχει μια σαφής επιθυμία για την κυκλοφορία του Indiana Jones 5 σε ψηφιακή μορφή και σε πλατφόρμες streaming1.

Στην ταινία, ο ατρόμητος αρχαιολόγος Indiana Jones (Harrison Ford) αγωνίζεται ενάντια στον χρόνο για να ανακτήσει έναν θρυλικό δίσκο που μπορεί να αλλάξει την πορεία της ιστορίας. Συνοδευόμενος από την νονή του, βρίσκεται αντιμέτωπος με τον Jürgen Voller (Mads Mikkelsen), έναν πρώην Ναζί που εργάζεται για τη NASA1.

Παρά το γεγονός ότι η τελευταία αποχαιρετιστήρια παράσταση του Indiana Jones έχει ήδη περάσει, η ψηφιακή κυκλοφορία της ταινίας αναμένεται με ανυπομονησία από τους θαυμαστές1. Επιπλέον, θα κυκλοφορήσει ένα συμπληρωματικό ντοκιμαντέρ με τίτλο “Timeless Heroes”, το οποίο θα αναδείξει τη δημιουργία και την εξέλιξη του θρυλικού ήρωα του Harrison Ford2.

Παρά την απογοητευτική εμφάνιση στο box office, πολλοί θαυμαστές αντέδρασαν θετικά στην τελευταία εμφάνιση του Dr. Henry Jones στη μεγάλη οθόνη2. Με την επιβεβαίωση ότι το Indiana Jones 5 θα είναι η τελευταία ταινία της εμβληματικής σειράς του Harrison Ford, το Disney+ θα μπορούσε να δει μια αύξηση στην τηλεθέαση2.

Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

Πότε θα κυκλοφορήσει το Indiana Jones 5 στο Disney Plus;

Το Indiana Jones 5 θα κυκλοφορήσει επίσημα στο Disney Plus στις 1 Δεκεμβρίου 20231.

Ποιος παίζει τον Indiana Jones στην τελευταία ταινία;

Ο Harrison Ford επιστρέφει για να ενσαρκώσει τον αγαπημένο αρχαιολόγο Indiana Jones1.

Ποιος είναι ο κακός στο Indiana Jones 5;

Ο Jürgen Voller, που υποδύεται ο Mads Mikkelsen, είναι ο κακός της ταινίας. Είναι ένας πρώην Ναζί που εργάζεται για τη NASA1.

Εξηγήσεις Όρων

Streaming: Η ροή είναι η διαδικασία μετάδοσης δεδομένων (συνήθως ήχου ή βίντεο) σε υπολογιστή μέσω του διαδικτύου σε πραγματικό χρόνο.

Box Office: Ο όρος “box office” αναφέρεται στην εμπορική επιτυχία μιας ταινίας, δηλαδή στο πόσα έσοδα έχει από την πώληση εισιτηρίων στους κινηματογράφους.

Digital Release: Η ψηφιακή κυκλοφορία αναφέρεται στη διάθεση μιας ταινίας σε ψηφιακές πλατφόρμες, όπως το Disney Plus, το Netflix ή το Amazon Prime, αντί για την παραδοσιακή κυκλοφορία σε κινηματογράφους ή σε DVD.